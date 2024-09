"Ne hisztizzen, ez teljesen normális" – zavarták haza az orvosok a fiatal rákos nőt

Gyakorlatilag semmibe vették az orvosok egy fiatal nő egyre növekvő panaszait, a tüneteit betudva annak, hogy csak túlreagálja a menstruációs fájdalmakat. Azzal csitították: csak drámázik, amit érez, azt nők milliói élik át. Csak később derült ki, mekkorát tévedtek a dokik, méghozzá egy rákdiagnózis képében. A mindössze 23 éves nőben ekkor már egy narancs méretével ért fel a benne növekvő daganat. Még rémisztőbb, mi miatt alakulhatott ki a tumor. A skót Caitlin Simpson nem sokkal azután kezdett el erőteljes fájdalmat érezni, valamint változásokat a menstruációs ciklusában, hogy be kényszerült venni egy esemény utáni tablettát 2021-ben. Ekkor mindössze 23 éves volt. Az orvosok azonban megnyugtatták, hogy nincs semmi baj.

Amikor azonban nem szűntek a tünetei, újabb vizsgálatokat követelt. Ekkor egy 1 centinél alig nagyobb cisztát mutattak ki, ugyanakkor a szakemberek továbbra sem aggódtak. Azt állították: majd felszívódik magától, de azért hat hónap múlva újra kivizsgálják majd. Caitlin azonban nem kapott fél évvel később időpontot, sem azt követően. Maga is megfeledkezett a dologról. Azt hitte, túl van rajta. Aztán két évvel később pokoli fájdalmat kezdett el érezni. Kórházba szállították, ahol sürgősségi beavatkozáson esett át, miután egy hat centis daganatot találtak a ciszta helyén, mely bármikor rákossá válhatott volna. Ráadásul a helyzete miatt a fiatal nő petefészkét és petevezetékét is el kellett távolítani – számolt be a drámai eseményekről a The Sun.