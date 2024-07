„Évekig legyintettek az orvosok a kisfiam tüneteire – végül a karjaim közt halt meg”

Kevés annál kegyetlenebb dolog van, mint amikor egy anyának a saját gyermekét kell eltemetnie, aki ráadásul még alig élhetett valamennyit. Ennél már csak az lehet szörnyűbb, ha a szülők pontosan tudják: hiába tettek meg mindent a piciért, az orvosok, akiktől segítséget kértek, átnéztek rajtuk. Kiváltképp, ha mindez éveken keresztül zajlott. Egy brit édesanya, Lesley Walsh tavaly vesztette el hatéves kisfiát, Thomast. A kisfiú egyszer csak összeesett és a karjai közt halt meg. Korábban a család számtalanszor kereste fel a háziorvosukat, mert a kisfiú gyakran hányt és fájt a feje. Mindannyiszor elzavarták őket komolyabb kivizsgálás nélkül. Egy kis paracetamol majd segít – mondták mindig.

Lesley és kisfia, Thomas. Az édesanya máig nem tudja elfogadni, hogy ilyen hamar elvesztette a szeme fényét Fotó: Northfoto

Sajnos azonban nem segített – nem segíthetett. Thomasnak agydaganata volt – ez azonban csak a halála után derült ki.

„Mivel Thomas halála váratlan volt és megmagyarázatlan, a rendőrség nyomozni kezdett. A házunkat is átkutatták” – mesélte el történetét Lesley a The Sunnak, hozzátéve: ha időben kiderül a kisfia baja, talán meg lehetett volna menteni. „Csak remélni tudom, hogy mások tanulnak a mi veszteségünkből. Gyűlölném, ha más szülőnek is keresztül kéne mennie mindezen a fájdalmon.”

Thomas első tünetei két hónapos korában jelentkeztek, és gyakorlatilag az egész rövidke élete folyamán kitartottak. Az orvosok először vírusra gyanakodtak, majd mellkasi fertőzésre.