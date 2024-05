„Ennek a kisfiúnak az útját a Jóisten terelgeti” – rohamosan gyógyul a 11 éves, agydaganatos Zsombi

Gyorsan javul az agydaganattal műtött 11 éves Zsombor állapota. Mint arról korábban beszámoltunk, a kisfiú betegsége 2022-ben kezdődött. Akkoriban gyakran panaszkodott fejfájásra, de a háziorvos csupán arcüreggyulladásra gyanakodott. A tünet viszont állandóvá vált, és a gyermek egyre gyakrabban hányt. Még a neurológiai vizsgálaton is azt mondták, nincs komoly baj, de aztán felmerült, hogy Zsombi szemével van probléma.

Katalin büszke Zsomborra – Fotó: Bors

Az ultrahangos vizsgálat során már megállapították, hogy a fiú agydaganatban szenved. Az orvos azt is elmondta, hogy az elváltozás a kisagyban keletkezett, és mielőbbi műtét szükséges. Mivel ott található a mozgásközpont, félő volt, hogy az operáció következtében Zsombor nem lesz képes többé normálisan enni, de szerencsére ez nem következett be. A kisfiú aztán több kemoterápián és sugárkezelésen is átesett. Bár mindez komoly szenvedéssel járt, a gyermek mindent bátran viselt.

Égtek a csontjaim a fájdalomtól, de tudtam, hogy el kell viselnem

– mondta munkatársunknak Zsombor, miután kikerült a kórházból. 2023 decemberében a gyermek egy megható kezdeményezéssel hívta fel magára a figyelmet: az iskolájában csokoládégyűjtést hirdetett, hogy Mikulás alkalmából megajándékozhassa a még kórházban fekvő sorstársait. A diákok több mint 300 adag édességet adtak össze. A Metropol kíváncsi volt rá, hogy érzi most magát az iskolás kisfiú. Katalin, Zsombor édesanyja szívesen mesélt gyermekéről.

Zsombi élvezi az úszást – Olvasói fotó

„Rendszeresen járunk úszni. Nagyon élvezi. Az edzője is szuper, kedves és lelkes. Úgy érzem, ennek a kisfiúnak az útját a Jóisten terelgeti. Úgy tűnik, hogy felveszik a rehabilitációs programba, a jövő hónap közepén kezdhetünk Debrecenben. Ez a reményeink szerint sokat fejleszt majd az egyensúlyán és a járásán” – árulta el Katalin, akitől azt is megtudtuk, hogy Zsombi jelenleg magántanuló, és hamarosan le kell tennie az osztályozó vizsgáit.

Őszintén megmondom, szinte kényeztetem a kisfiamat, és vele egy kicsit engedékenyebb is vagyok, mint a húgával. Zsombiban viszont az a csodálatos, hogy ezzel egyáltalán nem él vissza. Komolyan veszi a kötelezettségeit, mi pedig igyekszünk minél több élményhez juttatni. Nemrég bobozni is elmentünk, amit nagyon élvezett

– mosolygott az édesanya, akinek elmondása szerint gyermeke annak idején hamarabb megtanult horgászni, mint járni. Szenvedélyét az édesapjának köszönheti, a szeretett szülőtől leste el a fortélyokat. Úgy tűnik, eredményesen, hiszen az utóbbi időkben több versenyen is előkelő helyezést ért el.

A horgászversenyen serleget nyert Zsombor – Olvasói fotó

Az egyik legutóbbi megmérettetésen Zsombi lett az ötödik. Nagyon boldogok voltunk

– tudatta büszkén Katalin.

A család bízik benne, hogy a daganat soha többé nem támadja meg a kisfiú szervezetét. Az orvosok szerint kifejezetten jók Zsombi kilátásai.