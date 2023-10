„A kezelések szupererőt adnak neki” – kölni klinikán küzdik le a hatéves Marci agydaganatát

A recski Szabó család élete öt éve fordult fel fenekestül, amikor 14 hónapos kisfiuknál, Marcinál epilepsziaszerű rohamok jelentkeztek. Az orvosok és a szülők akkor még nem sejtették, hogy a roham egy súlyos betegség jele. Marci másfél éves volt, amikor kiderült, hogy nagy a baj: 3-as stádiumú agydaganattal diagnosztizálták. A kisfiú immár 6 éves, és szuperhősként küzd a betegségével, a családnak azonban most újabb kihívással kell szembenéznie, miután Marci édesapja augusztus végén szívinfarktust kapott.

Marci 14 hónapos volt, amikor kiderült, hogy nem epilepszia okozza a rohamait, hanem egy szörnyű kór Fotó: Facebook/Marci kicsi Hős harca

„Amikor megtudtam, akkor azt mondtam, hogy nincs Isten”

Amikor másfél éves korában kiderült, hogy 3-as stádiumú agydaganattal küzd, azonnal megműtötték Marcit. Sajnos azonban a tumor olyan helyen volt, hogy ha teljesen kioperálják, a kisfiú azonnal lebénult volna. Ráadásul eleinte sem a sugárkezelés, sem a kemoterápia nem hozta meg a várt eredményt, így a családnak új lehetőségek után kellett néznie. Szabó-Bárdos Adrienn, Marci édesanyja máig tisztán emlékszik, mit érzett akkor, amikor először közölték vele a diagnózist.

A mai napig emlékszem arra, amikor hívtak az eredménnyel. Akkor azt mondtam, hogy nincs Isten, nem létezhet, nem akarom elhinni, hogy miért a mi kisfiunkkal, ezzel az édes bogyóval, a szerelmünk gyümölcsével történik ez, miért pont ő?

– mesélte a Ripostnak az asszony, aki végül rátalált egy kölni immunológiai magánklinikára, ahol végre elérték azt, amit korábban nem sikerült a szakembereknek: a daganat zsugorodni kezdett.

„Itt fájdalommentesen tudják kezelni Marci daganatát és késztetik a szervezetét, hogy felvegye a harcot a daganatos sejtekkel. Ez azonban nem volt olcsó, csak a konzultáció 3600 euróba került. Ez a módszer azonban végre jó eredményeket hozott, Marci végre gyógyulni kezdett” – árulta el az édesanya, hozzátéve: a kisfiú már óvodába jár, mint minden kortársa.

Azt szoktuk mondani Marcinak, hogy a kezelések szupererőt adnak neki, hogy szuper focista lehessen majd, a doktor pedig lebokszolja azt a rossz dolgot, ami a fejében van

– emelte ki Adrienn.

2 millióba kerül Marci kezelése

Noha már csak félévente kell kijárniuk a német klinikára kezelésekre, ez is alaposan megterheli a családi kasszát, egy alkalom ugyanis 2 millió forintba kerül. Épp ezért a család részére folyamatosan gyűjtenek a környéken. Sajnos azonban most újabb baj ütötte fel a fejét: a családfenntartó, Marci apukája augusztus végén szívinfarktust kapott.

A recski édesapa augusztus végén szívinfarktust kapott Fotó: Facebook/Marci kicsi Hős harca

„Amikor kijött a kórházból a férjem, elsírta magát”

A recski család elmúlt évei szinte kizárólag arról szóltak, hogy a kis Marci leküzdje a betegségét. A kisfiúnak van egy 10 éves nővére is, számára ugyancsak igyekeznek mindent megadni a szülők. Sajnos azonban épp emiatt magukra, a saját egészségükre már nem tudtak odafigyelni. Ez vezetett az újabb bajhoz.

Annyira a gyerekekre fókuszáltunk, az apukája pedig folyamatosan dolgozott 24 órás műszakokban, hogy nem figyeltünk magunkra. Most azonban minden összedőlt és nem tudjuk mitévők legyünk, hogyan tovább. A férjem nem tud dolgozni, lelkileg nehéz már mindezt viselni

– emelte ki Adrienn, aki az apukával együtt így két beteget ápol otthon, hiszen a férje nem erőltetheti magát, szigorú pihenésre intették az orvosok. Ráadásul, mint kiderült, nem ez az első infarktusa az édesapának: lábon már kihordott egyet.

„Amikor a kardiológus megkérdezte, hogy mi okozhatta a bajt, a férjem elmesélte mi mindenen megyünk keresztül Marcival. Ekkor az orvos megkönnyezte a történteket és csak annyit mondott, hogy kéri, az apuka magára is figyeljen, mert nagy szükség van rá” – mesélte könnyeivel küzdve Adrienn, aki nem tudja, egyáltalán visszamehet-e dolgozni a férje, vagy hogy ki tud-e majd vezetni Kölnbe Marci kezeléseire.

Folytatnunk kell a harcot, Marcinak meg kell gyógyulnia, de nem tudjuk hogyan tovább, mert magunkra is figyelnünk kell lelkileg

– jelentette ki az anyuka, aki mindenkinek nagyon hálás, aki bármilyen formában támogatta kisfiuk kezelését. Most is azt kéri mindenkitől: ezekben a nehéz időkben se engedjék el a kezüket. Marci részére folyamatosan gyűjtenek, ráadásul most dupla szükség van a segítségre. Marci édesapja még a kórházból kijövet is elsírta magát, hiszen jelenleg minden bizonytalanná vált a négyfős recski család számára.