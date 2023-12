„Tudom, hogy végig kell csinálnom" – így készül a karácsonyra az agydaganattal műtött Zsombor

Sorstársainak gyűjtött csokoládét az agydaganattal műtött, Apagyon élő Zsombor. A 10 éves kisfiú legnagyobb sajnálatára – a látogatási tilalom miatt – nem találkozhatott személyesen a kórházban fekvő, megajándékozott gyerekekkel, de rajtunk keresztül üzenhetett nekik.

Katalin örömmel támogatta Zsombor ötletét. Fotó: Bánkúti Sándor

Boldogságot és szeretetet kívánok nekik, és azt, hogy minél hamarabb gyógyuljanak meg!

– mondta Zsombor, aki a családja kíséretében a múlt héten adta át az iskolában összegyűjtött közel 300 tábla édességet az egyik nővérnek.

„Szerettünk volna mi is segíteni a gyerekeknek, hiszen tavaly mi is bent töltöttük a Mikulást és a karácsony előtti időszakot, és egyébként is nagyon rossz volt szülőként átélnem Zsombi betegségét” – mondta Katalin, a gyermek édesanyja.

Zsombornak rendszeresen fájt a feje és hányingere volt, ezért egyre gyakrabban hazaküldték az iskolából. Bevittük a nyíregyházi kórházba, ahol kiderült, hogy rosszindulatú agydaganata van. Átkerültünk Debrecenbe, ahol sikeresen megműtötték. Az operáció után sugárkezelés és kemoterápia következett

– elevenítette fel a történteket Katalin.

A 10 éves fiú földgömbjével Fotó: Bánkúti Sándor

Zsombor most tünetmentes, a család pedig bízik abban, hogy a betegség nem fog kiújulni. A kisfiú jól emlékszik a kezelések mellékhatásaira, de jó élményeket is szerzett a kórházban.

Az osztályon szereztem barátokat, akik szintén meggyógyultak, és örültem annak is, amikor csokit osztottak. Maguk a kezelések nem voltak különösebben kellemetlenek, de utánuk borzasztóan fájtak belül a csontjaim, illetve a fejem. Mondtam is anyának, hogy nem bírom, de tudom, hogy végig kell csinálnom. Apukám is arra tanít, hogy sosem adjuk fel

– mondta Zsombor.

A 10 éves, rendkívül bátor kisfiúról bárki joggal gondolná, hogy ha felnő, katona lesz, de neki más elképzelései vannak a jövőről.

Informatikusnak szeretnék tanulni. Szeretem a laptopomat, a kórházba is behozott egyet apukám. Volt, hogy x-boxon is játszhattam

– mesélte Zsombi, majd elárulta, melyik a kedvenc játéka:

– Itthon egy stratégiai, túlélős játékkal töltöm legszívesebben a szabadidőmet. Ebben zombikat lehet ölni – mosolygott a gyermek, aki nem mellesleg gyakorlott horgász.

Főleg keszeget, kárászt és pontyot szoktam fogni

– árulta el az ötödikes fiú. A gyerek egyik legjobb barátja a család házi kedvence, Virslike. Az előző kutyájukat évekkel ezelőtt elgázolta egy autó.

„A kezelések idején a szüleimtől kaptam egy új tacskót. Ennek nagyon örültem, mert minden álmom az volt, hogy újra legyen egy állatunk” – fejezte be Zsombor.