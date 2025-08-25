RETRO RÁDIÓ

Hatalmas csattanáshoz riasztották a tűzoltókat a főváros közelében

Ezt érdemes elkerülni.

2025.08.25.
Létrehozva: 2025.08.25. 17:55
baleset autóút forgalom

Összeütközött három személyautó az M0-ás autóúton, az M4-es autóút felé vezető oldalon, Pécel térségében, az 53-as kilométerszelvénynél - írja a katasztrófavédelem. Az utoléréses balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
