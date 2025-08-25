Hatalmas csattanáshoz riasztották a tűzoltókat a főváros közelében

Összeütközött három személyautó az M0-ás autóúton, az M4-es autóút felé vezető oldalon, Pécel térségében, az 53-as kilométerszelvénynél - írja a katasztrófavédelem. Az utoléréses balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.