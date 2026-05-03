Szenzáció: a „következő Einsteinként” emlegetett tudós az univerzum forráskódját kutatja

A 32 éves tudós hölgy, Sabrina Gonzalez Pasterski még csak 12 éves volt, amikor repülőt épített. Évekkel később azonban elutasította a Massachusetts Institute of Technology, de végül meggyőzte őket, hogy vegyék fel. Évfolyamelsőként végzett fizikából, majd a Harvard University hallgatója lett.

A fiatal tudós, Sabrina Gonzalez Pasterski jelenleg az univerzum forráskódját kutatja, ezzel hatalmas áttörést végezve a tudományban / Fotó: NASA / Wikipédia

A fiatal tudós több nagyszabású együttműködést utasított vissza

Sabrina korábbi nyilatkozataiból kiderült, hogy elutasította azt a címet, hogy Albert Einstein-hez hasonlítsák, hiszen ő csak egy doktorandusz. Elmondása szerint rengeteget kell tanulnia és nem érdemli meg a figyelmet. Pasterski olyan problémákkal foglalkozik, amelyeket Einstein sem tudott teljesen megmagyarázni, de mindig is a kora előtt járt. Gyerekként saját kezűleg épített működő repülőt, elsajátítva a mérnöki tudományokat, az aerodinamikát és a fizikát. 16 évesen Kanadában egyedül repült saját építésű gépével.

Miután az MIT először elutasította, elküldött nekik egy videót, amelyen repül, ez volt a kulcsa a felvételének. Három évvel később hibátlan átlaggal diplomázott. Jelenleg kvantumgravitációval, fekete lyukakkal és a téridő szerkezetével foglalkozik. Stephen Hawking is hivatkozott a munkájára, míg Jeff Bezos meghívta saját űrvállalatához, a Blue Origin-höz.

Ő azonban nemet mondott:

Nem akarok milliárdosokat gazdagabbá tenni. Azt akarom megérteni, hogyan működik az univerzum

- válaszolta lényegre törően.

Kollégáival együtt felfedezte az úgynevezett „spin memory effektust”, amelyre Hawking is hivatkozott. A Brown University 1,1 millió dolláros ajánlatát is visszautasította, és inkább a Perimeter Institute for Theoretical Physics-höz csatlakozott, ahol jelenleg dolgozik.

2021 óta vezeti a Celestial Holography Initiative nevű projektet, amelynek célja az univerzum hologramként való leírása, összekapcsolva a téridő és a kvantumelmélet megértését - írja az Express.

A ‘celesztikus holográfia’ két szóból áll: égi és holográfia. Az ‘égi’ szó azt jelenti, hogy az éjszakai égboltot figyelve próbáljuk megérteni, hogyan lehet az univerzumot hologramként leírni

- magyarázta korábban Sabrina.