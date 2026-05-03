Magyar Péter most Karácsony Gergelyt bírálta – vita a hétvégi programok körül

Hiába próbál Budapest balliberális polgármestere a választásokon győzelmet arató Tisza Párthoz dörgölőzni, úgy tűnik nem kölcsönös a szimpátia. Karácsony Gergely ugyanis közösségi oldalán bejelentette, „rendszerzáró örömkoncertet” szervez május 8-a péntekre, a Lánchíd lábához. Az időpont kiválasztása nem véletlen, ugyanis másnap alakul meg az új Országgyűlés, ahol miniszterelnökké választják Magyar Pétert, írja a Magyar Nemzet.

Karácsony Gergely főpolgármester hízelgése nem tetszett Magyar Péternek

A hírről beszámolt a Telex is, a Facebook-bejegyzés alatt Magyar Péter a kommentszekcióban szabadult el. Szerinte kifejezetten káros és udvariatlan bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó buli elé egy nappal, szinte ugyanoda.

„Egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit?”

– szúrt oda Karácsony Gergelynek.

A hízelgés tehát lepergett a leendő miniszterelnökről, sőt a főpolgármester bejelentése alatt egymásnak estek az emberek, ahol mindenki ott rúgott a másikba, ahol lehetett. A végén már az sem volt világos, hogy ki kit akart megalázni, és ki ki ellen kommentelt. „Pszichológiailag hatásos a rövid időn belüli ismétlés. De ez szórakoztatóipar, semmi köze a komoly politikához, egy gyenge fiatalság könnyű megvezetése. Így lehet, könnyebben teret nyer az LMBTQ is, és észre se fogják venni, hogy már nem uruk a saját életüknek” – fogalmazott egy hozzászóló, míg egy másikuk a Tisza felé érzett ellenszenvét sem rejtette véka alá, szerinte az ország is csődbe megy, ha ilyen bulikról fog szólni minden. Megjegyezte azt is, hogy Tarlós István és Orbán Viktor idején rend volt a fővárosban és országos szinten is, ennek azonban hamarosan vége lesz.

„Hamarosan vége lesz, nyurga!” – volt, aki csak ennyit írt, míg más semmirekellőnek nevezve Karácsony Gergelyt azt a megjegyzést tette, hogy le kellene zárni a főpolgármester bankszámláját.

Magyar Péter és Karácsony Gergely konfliktusára több közszereplő, politikai elemző is reagált

Nagy Attila Tibor közösségi oldalán a főpolgármester mellett foglalt állást: szerinte igazán lehetne nagyvonalúbb a leendő miniszterelnök.

„Ugyan már, miért fáj neki, ha Karácsony Gergelyék örömkoncertet szerveznek előző nap? Miért gondolja azt Magyar Péter, hogy a május 8-i koncert résztvevői nem mennek el szívesen a Parlament elé másnap ünnepelni az új miniszterelnököt? Miért kell ebből ügyet csinálni? Vagy az a baj, hogy nem Magyar Péteré lesz az egyetlen ünnepség?”

– mutatott rá kérdéseivel az elemző.