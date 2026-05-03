Indul a strandszezon: ezek a strandok már 100 éve is menők voltak - Galéria

A Balaton-parti Siófok a 19. század végén kezdett fejlődni, amikor a déli vasútvonal megnyitotta az utat a tömeges turizmus előtt. A Balaton sekély, gyorsan felmelegedő vize ideális fürdőhelynek bizonyult, így Siófok hamar a nyári üdülés egyik központjává vált. A természetes vízparti fürdőzés kultúrája meghatározó szerepet játszott a város fejlődésében. Mutatjuk a strandszezon régi, népszerű helyeit!

Strandszezon régen: Siófokon már 1914-ben is nagyon népszerű volt a Fövenyfürdő. / Fotó: Fortepan/Zichy kúria, Zala

Strandszezon kedvencei a 20 század elején

Budapesten több jelentős fürdő is található, köztük a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő, amely az egyik legrégebbi strandfürdő a fővárosban. Már a 19. században ismert volt gyógyhatású forrásairól, és azóta többször felújították, modernizálták. A természetközeli környezet és a panoráma különlegessé teszi. A Duna mentén található Dagály Gyógyfürdő a 20. század közepén nyílt meg, és gyorsan népszerűvé vált a helyiek körében. Nevét a Duna áradásairól kapta, és ma már modern wellness- és sportlétesítményként működik, különösen a 2017-es vizes világbajnokság fejlesztéseinek köszönhetően. Szintén Budapesten, a Margitszigeten helyezkedik el a Palatinus Strandfürdő, amely 1919-ben nyílt meg. Ez volt az egyik első nagy strandfürdő Magyarországon, és a két világháború között élte fénykorát. Hullámmedencéje és nagy zöldterületei a mai napig vonzzák a látogatókat. A vidéki strandfürdők közül kiemelkedik Győr, ahol a termálvízre épülő fürdőkultúra szintén jelentős. A Rába, a Rábca és a Mosoni-Duna találkozása kedvező feltételeket teremtett a fürdők kialakulásához, és a város ma is fontos gyógyturisztikai központ. A folyók szerepe általában is meghatározó volt: a Duna és a Tisza partján már a 19–20. században kialakultak a szabadstrandok, amelyek a természetes fürdőzés élményét kínálták. Ezek a helyek különösen a nyári időszakban voltak népszerűek, és a mai napig fontos részét képezik a magyar vízparti kultúrának.

Galériában felidézzük Magyarország strandkultúra kezdeteit: