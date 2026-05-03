Eltűnt egy 79 éves nő egy józsefvárosi hotelből - Látta esetleg?

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 01080-157/634/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Regina W. Z. ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 79 éves nő 2026. május 3-án hajnalban egy VIII. kerületi hotelből ismertlen helyre távozott. Előfordulhat, hogy egyedül nem talál vissza a szállására - a rendőrök jelenleg is keresik.

Eltűnt egy 79 éves nő egy józsefvárosi hotelből

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Regina W. Z. körülbelül 160 centiméter magas, átlagos alkatú. Hosszú haja ősz, amit hátul lófarokba fogva hord. Eltűnésekor hosszú, fekete hálóinget és sárga szandált viselt, írja a Police.hu.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Regina W. Z. tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.