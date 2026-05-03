Most jött! Karambolozott két autó Gyálon

A járművek áramtalanítására volt szükség Gyálon, ahol két autó ütközött össze.

Baleset történt Gyálon

Két gépkocsi karambolozott Gyálon, a Kőrösi út és a Bem József utca sarkán. Összesen hárman utaztak a járművekben, amelyeket a fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, írja a Katasztrófavédelem.