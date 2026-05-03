Egy világ szurkol neki: Timmy, a bálna végre visszakerülhet a nyílt vízre

Hónapok küzdelmei után végre kijelenthetjük, hogy szabad a bálna, akiért egy világ aggódott. Timmy a német partoknál mentették ki a civilek és mostanra sikerült visszajuttatni a nyílt tengerre.

Hónapok óta tartó küzdelem után visszatérhet a nyílt vízre Timmy, a bálna

A púpos bálna feltehetően március elején tévedt be a Balti-tengerbe, és ott rekedt, sőt, szegény többször is zátonynak ütközött. A mentési esélyei egy ponton szinte teljesen szertefoszlottak, ám egy magánkezdeményezés új stratégiával állt elő: a bálnát egy speciálisan kialakított uszály segítségével próbálják visszavezetni a nyílt óceán felé.

Hatalmas megnyugvás a mentőcsapatoknak

A mentőcsapatok még kedden egy átalakított teherhajóhoz csalogatták az állatot, majd több órás manőverezés után sikerült elérni, hogy megfelelő pozícióba ússzon, így kora délután bekerült a hajó víz alatti tárolóterébe, amely az Északi-tenger felé vette az irányt, írja a Life.