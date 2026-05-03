Egy világ szurkol neki: Timmy, a bálna végre visszakerülhet a nyílt vízre

Mindenki aggódott érte. Most végre szabad lehet Timmy, a bálna.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.03. 09:24
Hónapok küzdelmei után végre kijelenthetjük, hogy szabad a bálna, akiért egy világ aggódott. Timmy a német partoknál mentették ki a civilek és mostanra sikerült visszajuttatni a nyílt tengerre.

Hónapok óta tartó küzdelem után visszatérhet a nyílt vízre Timmy, a bálna
Fotó: dpa

A púpos bálna feltehetően március elején tévedt be a Balti-tengerbe, és ott rekedt, sőt, szegény többször is zátonynak ütközött. A mentési esélyei egy ponton szinte teljesen szertefoszlottak, ám egy magánkezdeményezés új stratégiával állt elő: a bálnát egy speciálisan kialakított uszály segítségével próbálják visszavezetni a nyílt óceán felé.

A mentőcsapatok még kedden egy átalakított teherhajóhoz csalogatták az állatot, majd több órás manőverezés után sikerült elérni, hogy megfelelő pozícióba ússzon, így kora délután bekerült a hajó víz alatti tárolóterébe, amely az Északi-tenger felé vette az irányt, írja a Life.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
