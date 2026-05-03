"A lelkiismeretem ezt nem bírta volna" - Kiöntötte szívét az álomszép magyar sportoló

A magyar tornász mindkét térdét meg kellett műteni. Székely Zója a döntéséről beszélt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.03. 07:30
Székely Zója tornász még a tavalyi, jakartai világbajnokságon szenvedett súlyos sérülést felemás korláton, miután az azt megelőző napon már összetettben is megsérült. A 22 éves versenyző azonban így is vállalta a döntőt, ezért azonban súlyos árat fizetett, mindkét térdét meg kellett műteni - írja a Magyar Nemzet. A magyar válogatott keret álomszép tagja most arról beszélt, nem bánta meg tavalyi döntését.

Székely Zója túl van a műtéten / Fotó: AFP

Székely Zója noha edzőjével, a szövetségi kapitány Draskóczy Imrével abban maradt, hogy egy leépített gyakorlatot mutat be a 22 éves versenyző, ő azonban maradt az eredeti leugrásnál. Az érkezésbe már nem tudott beleállni, edzője ölbe vitte el. A Kaliforniai álom podcastban Zója most azt mondta, lelkileg jobban megviselné, ha kihagyta volna a gyakorlatot.

"Ott nem tudtam hirtelen, hogy milyen súlyosak a sérülések. Utólag kiderült, hogy a szalagom részlegesen elszakadt, illetve csontproblémák is keletkeztek az összeütközés miatt. Ekkor még egy kis lélek tartotta a szalagjaimat. Ment a dilemma köztünk, hiszen a másik nap volt a korlátdöntő."

Én bennem nem volt kérdés, hogy ha én tudok járni, akkor ezt nekem muszáj elvállalni, hiszen sportoló vagyok. Valószínűleg most rosszabbul viselném, ha ott visszalépek a döntőben

– kezdte Székely Zója.

A tornásznő kijelentette, fejben felkészült mindenre:

Nekem a lelkiismeretem ezt nem bírta volna. Tartalékok álltak mögöttem, a döntőbe nagyon kevesen jutnak el, ezt nem tehettem meg, óriási dolog volt ide bekerülni. Ha nem próbálom megcsinálni a gyakorlatomat, azzal másoktól vettem volna el a lehetőséget. Én ott reggel átállítottam a fejemet, és a csapattól azt kértem, tegyünk meg mindent, hogy a térdem olyan állapotban legyen, hogy a gyakorlatot megcsináljam

- mondta Zója, aki kiemelte, a rehabilitációja jól halad.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
