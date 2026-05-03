Rohantak a tűzoltók! Traktorok és körbálák borultak lángba Nógrádban
Egy csarnoképület kapott lángra Ludányhalászinál. Hatalmas tűzeset Nógrádban.
Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy csarnoképület Nógrádban, Ludányhalászinál - a 2205-ös út közelében.
Körülhatárolták a lángokat Nógrádban
Egy csarnoképület teljes terjedelmében égett halászinál, a 2205-ös út közelében. A tűz két traktort és százötven darab körbála is érintett. A Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a szécsényi, a salgótarjáni és a balassagyarmati hivatásos, valamint az ipolyi és a szécsényfelfalui önkéntes tűzoltók több vízsugárral körülhatárolták a lángokat. A rajok a körbálákat felügyelet mellett leégetik, írja a Katasztrófavédelem.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre