Rohantak a tűzoltók! Traktorok és körbálák borultak lángba Nógrádban

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy csarnoképület Nógrádban, Ludányhalászinál - a 2205-ös út közelében.

Rohantak a tűzoltók! Traktorok és körbálák égtek Nógrádban

Fotó: pexels (illusztráció!)

Körülhatárolták a lángokat Nógrádban

Egy csarnoképület teljes terjedelmében égett halászinál, a 2205-ös út közelében. A tűz két traktort és százötven darab körbála is érintett. A Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a szécsényi, a salgótarjáni és a balassagyarmati hivatásos, valamint az ipolyi és a szécsényfelfalui önkéntes tűzoltók több vízsugárral körülhatárolták a lángokat. A rajok a körbálákat felügyelet mellett leégetik, írja a Katasztrófavédelem.