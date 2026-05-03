Időjárás: Közel 30 fok lesz ekkor, elhoztuk a részleteket

Ingadozó hőmérséklet vár ránk a következő napokban. Megmutatja az arcát a nyári időjárást, bár még egyelőre csak egy picike időre.

Időjárás: Egy napra beköszönt a nyár / Fotó: Pexels

Vasárnap: Ragyogó napsütésre számíthatunk, alig lesz felhő az égen. A délkeleti szél mérsékelt marad. 19 és 25 fok közötti kellemes meleg valószínű.

Hétfő: A szikrázó napsütést kevés fátyolfelhő zavarja, melyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a kora nyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot.

Kedd: A napsütést nyugat felől gomolyfelhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül. 25 fok körüli meleg valószínű.

Szerda: Egyre több gomolyfelhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél többfelé megélénkül. 23-24 fok körüli értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg.