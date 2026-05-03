Rátaláltak az igazi Krakenre, ami egész hajókat is képes volt a mélybe rántani

Bár az emberiség évezredek óta járja a vizeket, az óceánok 95 százaléka még ma is sötét folt a térképen. Ez a bizonytalanság már önmagában is elég ahhoz, hogy kirázzon minket a hideg, de az új tudományos eredmények szerint a múlt titkai még ennél is félelmetesebbek. Kiderült ugyanis: a mitológiai Kraken nem csak a tengerészek lázálmaiban létezett.

A valódi Kraken még a tengeri dinoszauruszokat is simán levadászta Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Életre kelt a Kraken-legenda

A kutatók friss bizonyítékokat találtak arra, hogy a kréta időszakban – nagyjából 145 és 66 millió évvel ezelőtt – olyan gigantikus fejlábúak úszkáltak a vizekben, amik mellett a mai óriáspolipok csak apró halacskának tűnnek. Ezek a fejlábúak különös szerzetek: a szemük közvetlenül a végtagjaik felett ül, testfelépítésük pedig mintha egy sci-fiből léptek volna elő.

A fosszilis maradványok alapján a szakértők kijelentették: ez a hatalmas élőlény a kréta kori óceánok összes szervezete közül az egyik legnagyobb testmérettel rendelkezett.

Okosabbak voltak, mint gondoltuk

A kutatók megvizsgálták a megkövesedett állkapcsokon lévő kopási mintázatokat, és két fő úszós polipfajt azonosítottak. Bár ezek a szörnyetegek túl régen éltek ahhoz, hogy a viking hajósok ténylegesen találkozzanak velük, a leírásuk hajszálpontosan illik a legendás tengeri szörnyre.

Sacha Vignieri szerkesztő a tanulmányban rámutatott, hogy ezek az állatok nemcsak erősek, de rendkívül intelligensek is voltak:

Az állkapcsukon lévő kopási minták arra utalnak, hogy ezek a polipok a korszak hatalmas hüllőire, köztük plezioszauruszokra és moszaszauruszokra vadásztak. A kopás aszimmetriája pedig összetett agyi fejlődésre és potenciálisan magas intelligenciára utal.

Jobb, hogy már nem találkozunk velük

A felfedezés lényege tehát: egykor valóban léteztek 20 méteres, hatalmas állkapoccsal és briliáns aggyal rendelkező polipok, amiknek a reggelihez egy megtermett tengeri dinoszaurusz is kevés volt. Bár a modern tengerészeknek már nem kell tartaniuk tőlük, a leletek bizonyítják: a természet néha sokkal durvább horrorfilmet ír, mint bármelyik skandináv legenda – írja a LADbible.