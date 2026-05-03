Anyák napja - Mutatjuk a legszebb budapesti anyaszobrokat
A mai nap az anyákról szól. A sajátunkról, a nagymamáinkról, a gyerekeink anyjáról. Bonbonnal, virággal, saját készítésű ajándékkal is lehet készülni. Vagy egy gyönyörű budapesti sétával. Egy olyan sétával, amikor lenyűgöző fővárosi szobrokat nézünk meg. Hogy még inkább érezzük, mit jelent az anyák napja.
Az anyák napja nemcsak a virágról, bonbonról, ajándékról szólhat. Megállhatunk egy pillanatra körbenézni: Budapest utcáin meglepően sok szobor mesél az anyaságról. Ezek az alkotások a város szívében őrzik mindazt, amit szavakkal nehéz elmondani. Anyák napján ezekre a rejtett emlékekre figyelünk, amelyek nem hősöket, hanem ölelő karokat, gondoskodást és feltétel nélküli szeretetet örökítenek meg a város szívében.
Szandai Sándor: Anya gyermekkel
Szandai Sándor Munkácsy-díjas szobrász műve, az Anya gyermekkel Zuglóban, a Nagy Lajos király úti lakótelep parkjában nézhető meg. Az alkotást szokták Fürdőző anya vagy Gyermekét fürdető anya néven is említeni. Nem véletlen, a meztelen édesanya az egyik karjában a kisgyerekét tartja, a másikban egy törölközőt, míg mellettük egy vízhordó cserépedény van. Szandai eleinte irodalommal foglalkozott, novellái jelentek meg a Nyugatban, Az Újságban, a Magyar Hírlapban. 1933-ban kezdett szobrászkodni, 1934-től állított ki. Alkotásait külföldön is kiállították, Párizsban, Prágában és Pozsonyban is.
Kisfaludi Strobl Zsigmond: Kis makrancos
Kisfaludi Strobl Zsigmond kútszobra Budapesten a XIII. kerületi Debrecen parkban, a Fiastyúk utca közelében található. Kisfaludi Strobl Zsigmond kétszeres Kossuth-díjas, nemzetközileg is elismert szobrászművész. A bronzból készült szobor egy anyát ábrázol, aki csecsemőjét csitítja, jobb lábával egy feldőlt edényre, korsóra támaszkodva. A szobor több példányban, többek között Szentesen és Zalaegerszegen is megtalálható.
A rózsakertben "felejtett" szobor
Anya gyermekével a budatétényi rózsakertben. A meghittséget sugárzó szobor eredetileg egy kiállításra került ki a rózsakertbe, de szépsége miatt örök helyet kapott a parkban. A műkő anyagból készült szobor klasszikus Madonna-ábrázolásokra emlékeztet. Az alkotás az oltalmazó, gyermekét ápoló anyák szobra, amit a két alak egysége fejez ki.
Boldogfai Farkas Sándor: Anya gyermekével
A Margitszigeten, a Palatinus strandfürdő bejáratánál fellelhető kőszobor Boldogfai Farkas Sándor szobrász műve. Boldogfai ötvösnek tanult, tehetségére fiatalkorában figyeltek fel, ezért számos ösztöndíjjal tanulhatta ki a mesterséget. A játékos szobor bemutatja az anya és gyermeke közötti szeretetet.
Mikus Sándor: Gyermekkel játszó nő
Mikus Sándor Kossuth-díjas szobrászművész alkotása Kelenföldön, az Erőmű utcában kapott helyet. A Gyermekkel játszó nő vagy másik nevén Anya gyermekkel és labdával a korábbi anyaszobroktól eltérően a meghitt, melegséget sugárzó anya-gyermek kapcsolat helyett egy öntudatos, kifejezetten erős édesanyát mutat be. Mikus Sándor nőalakjai pont ezt a jellemet tükrözik művészetében. 1956-ban alkotta meg a szobrot, de felállítására csak 1961-ben került sor.
Anyák napja - tele a főváros
Ezek után pedig nem is lehet kérdés, érdemes egy nagy sétát tenni.
- A legjobb persze, ha az egész család megy,
- de az sem utolsó, ha egy meghitt, bensőséges napot töltünk el az édesanyánkkal. És közben megcsodáljuk a gyönyörű anyaszobrokat.
