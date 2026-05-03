RETRO RÁDIÓ

Anyák napja - Mutatjuk a legszebb budapesti anyaszobrokat

A mai nap az anyákról szól. A sajátunkról, a nagymamáinkról, a gyerekeink anyjáról. Bonbonnal, virággal, saját készítésű ajándékkal is lehet készülni. Vagy egy gyönyörű budapesti sétával. Egy olyan sétával, amikor lenyűgöző fővárosi szobrokat nézünk meg. Hogy még inkább érezzük, mit jelent az anyák napja.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.03. 05:00
anyák napja szobor gyerek

Az anyák napja nemcsak a virágról, bonbonról, ajándékról szólhat. Megállhatunk egy pillanatra körbenézni: Budapest utcáin meglepően sok szobor mesél az anyaságról. Ezek az alkotások a város szívében őrzik mindazt, amit szavakkal nehéz elmondani. Anyák napján ezekre a rejtett emlékekre figyelünk, amelyek nem hősöket, hanem ölelő karokat, gondoskodást és feltétel nélküli szeretetet örökítenek meg a város szívében.

anyák napja szobor
Anyák napja sétával? Miért ne?!
Fotó: Török Gergely Ádám / metropol

Szandai Sándor: Anya gyermekkel

Szandai Sándor Munkácsy-díjas szobrász műve, az Anya gyermekkel Zuglóban, a Nagy Lajos király úti lakótelep parkjában nézhető meg. Az alkotást szokták Fürdőző anya vagy Gyermekét fürdető anya néven is említeni. Nem véletlen, a meztelen édesanya az egyik karjában a kisgyerekét tartja, a másikban egy törölközőt, míg mellettük egy vízhordó cserépedény van. Szandai eleinte irodalommal foglalkozott, novellái jelentek meg a Nyugatban, Az Újságban, a Magyar Hírlapban. 1933-ban kezdett szobrászkodni, 1934-től állított ki. Alkotásait külföldön is kiállították, Párizsban, Prágában és Pozsonyban is.

A Gyermekét fürdető anya 1957 óta áll a XIV. kerületi lakótelepen.
Fotó: Gábor Zoltán / metropol

Kisfaludi Strobl Zsigmond: Kis makrancos

Kisfaludi Strobl Zsigmond kútszobra Budapesten a XIII. kerületi Debrecen parkban, a Fiastyúk utca közelében található. Kisfaludi Strobl Zsigmond kétszeres Kossuth-díjas, nemzetközileg is elismert szobrászművész. A bronzból készült szobor egy anyát ábrázol, aki csecsemőjét csitítja, jobb lábával egy feldőlt edényre, korsóra támaszkodva. A szobor több példányban, többek között Szentesen és Zalaegerszegen is megtalálható.

A Kis makrancos Kisfaludi Strobl egyik jellegzetes alkotása. 
Fotó: Gábor Zoltán / metropol

A rózsakertben "felejtett" szobor

Anya gyermekével a budatétényi rózsakertben. A meghittséget sugárzó szobor eredetileg egy kiállításra került ki a rózsakertbe, de szépsége miatt örök helyet kapott a parkban. A műkő anyagból készült szobor klasszikus Madonna-ábrázolásokra emlékeztet. Az alkotás az oltalmazó, gyermekét ápoló anyák szobra, amit a két alak egysége fejez ki.

8G0A8114
A rózsakertben "felejtett" szobor.
Fotó: Török Gergely Ádám / metropol

Boldogfai Farkas Sándor: Anya gyermekével 

A Margitszigeten, a Palatinus strandfürdő bejáratánál fellelhető kőszobor Boldogfai Farkas Sándor szobrász műve. Boldogfai ötvösnek tanult, tehetségére fiatalkorában figyeltek fel, ezért számos ösztöndíjjal tanulhatta ki a mesterséget. A játékos szobor bemutatja az anya és gyermeke közötti szeretetet. 

8G0A8104
A Palatinus bejáratánál látható Boldogfai anyaszobor.
Fotó: Török Gergely Ádám / metropol

Mikus Sándor: Gyermekkel játszó nő

Mikus Sándor Kossuth-díjas szobrászművész alkotása Kelenföldön, az Erőmű utcában kapott helyet. A Gyermekkel játszó nő vagy másik nevén Anya gyermekkel és labdával a korábbi anyaszobroktól eltérően a meghitt, melegséget sugárzó anya-gyermek kapcsolat helyett egy öntudatos, kifejezetten erős édesanyát mutat be. Mikus Sándor nőalakjai pont ezt a jellemet tükrözik művészetében. 1956-ban alkotta meg a szobrot, de felállítására csak 1961-ben került sor.

8G0A8111
Mikus Sándor: Gyermekkel játszó nő című szobra a XI. kerületi Erőmű utcában.
Fotó: Török Gergely Ádám / metropol

Anyák napja - tele a főváros

Ezek után pedig nem is lehet kérdés, érdemes egy nagy sétát tenni. 

  • A legjobb persze, ha az egész család megy, 
  • de az sem utolsó, ha egy meghitt, bensőséges napot töltünk el az édesanyánkkal. És közben megcsodáljuk a gyönyörű anyaszobrokat.

Alább pedig egy videót nézhettek meg az anyáról, aki megmentette lánya életét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu