Anyák napja - Mutatjuk a legszebb budapesti anyaszobrokat

Az anyák napja nemcsak a virágról, bonbonról, ajándékról szólhat. Megállhatunk egy pillanatra körbenézni: Budapest utcáin meglepően sok szobor mesél az anyaságról. Ezek az alkotások a város szívében őrzik mindazt, amit szavakkal nehéz elmondani. Anyák napján ezekre a rejtett emlékekre figyelünk, amelyek nem hősöket, hanem ölelő karokat, gondoskodást és feltétel nélküli szeretetet örökítenek meg a város szívében.

Anyák napja sétával? Miért ne?!

Szandai Sándor: Anya gyermekkel

Szandai Sándor Munkácsy-díjas szobrász műve, az Anya gyermekkel Zuglóban, a Nagy Lajos király úti lakótelep parkjában nézhető meg. Az alkotást szokták Fürdőző anya vagy Gyermekét fürdető anya néven is említeni. Nem véletlen, a meztelen édesanya az egyik karjában a kisgyerekét tartja, a másikban egy törölközőt, míg mellettük egy vízhordó cserépedény van. Szandai eleinte irodalommal foglalkozott, novellái jelentek meg a Nyugatban, Az Újságban, a Magyar Hírlapban. 1933-ban kezdett szobrászkodni, 1934-től állított ki. Alkotásait külföldön is kiállították, Párizsban, Prágában és Pozsonyban is.

Kisfaludi Strobl Zsigmond: Kis makrancos

Kisfaludi Strobl Zsigmond kútszobra Budapesten a XIII. kerületi Debrecen parkban, a Fiastyúk utca közelében található. Kisfaludi Strobl Zsigmond kétszeres Kossuth-díjas, nemzetközileg is elismert szobrászművész. A bronzból készült szobor egy anyát ábrázol, aki csecsemőjét csitítja, jobb lábával egy feldőlt edényre, korsóra támaszkodva. A szobor több példányban, többek között Szentesen és Zalaegerszegen is megtalálható.

A rózsakertben "felejtett" szobor

Anya gyermekével a budatétényi rózsakertben. A meghittséget sugárzó szobor eredetileg egy kiállításra került ki a rózsakertbe, de szépsége miatt örök helyet kapott a parkban. A műkő anyagból készült szobor klasszikus Madonna-ábrázolásokra emlékeztet. Az alkotás az oltalmazó, gyermekét ápoló anyák szobra, amit a két alak egysége fejez ki.

Boldogfai Farkas Sándor: Anya gyermekével

A Margitszigeten, a Palatinus strandfürdő bejáratánál fellelhető kőszobor Boldogfai Farkas Sándor szobrász műve. Boldogfai ötvösnek tanult, tehetségére fiatalkorában figyeltek fel, ezért számos ösztöndíjjal tanulhatta ki a mesterséget. A játékos szobor bemutatja az anya és gyermeke közötti szeretetet.