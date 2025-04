Négy napos hétvége: ezeket a szabadtéri helyeket ne hagyd ki!

Állatkert, Városliget, Füvészkert vagy trópusok, zenei show, varázshegy. Jön a hosszú hétvége. Olyan programot állítottunk össze, hogy ezúttal ne kelljen választani a hagyományos és az újszerű kirándulóhelyek között.

Hétvége: találkozás egy tigrissel Jöhet? / Fotó: Illusztráció/Pexels

Hétvége: klasszikus helyeken egzotikus csomagolásban

1. Fővárosi Állat- és Növénykert (Városliget)

Örök klasszikus, mindig élmény! Több mint 8000 állat, Varázshegy, Pálmaház, Akvárium és a Pannon Park várja a látogatókat. Van állatsimogató, fóka- és pingvinetetés, és kisvonat. Gyerekbarát éttermek, pihenőhelyek, pelenkázók elérhetők. Babakocsival is könnyen megközelíthető, sok helyen van árnyék és mosdó. A nagyobbaknak 9-10 éveseknek pedig igazán nagy élmény, amire mindig emlékezni fognak. Jegyárak és nyitvatartás: Fővárosi Állat- és Növénykert​Fővárosi Állat- és Növénykert+1Fővárosi Állat- és Növénykert+1

2. Gyermekvasút, Normafa, játszótér

A budapesti Gyermekvasút (korábban Úttörővasút) különleges élményt nyújt, ahol gyerekek irányítják a vonatot. Széchenyi-hegy és Hűvösvölgy között közlekedik a Budai-hegységben, a Széchenyi-hegy a déli végállomása a vonalnak. A Széchenyi-hegyi végállomástól utazhattok kisvonattal, majd kirándulás a Normafán, ahol új, biztonságos játszótér is van, mellette réteses és fagyizó. Menetrend és jegyárak: Gyermekvasút | Gyermekvasút Játszóterek információi: normafapark.hu​normafapark.hu+1normafapark.hu+1

3. Városliget – játszótér, csónakázás, bringóhintó

Liget Budapest átfogó városfejlesztési projekt részeként sok új fejlesztés már megvalósult. Például a Magyar Zeneháza vagy a Néprajzi Múzeum, és persze ott van a csónakázótó is, ahol lehet vízibicklizni. A Nagyjátszótéren pedig a falmászást is ki lehet próbálni. Lehet bérelni bringóhintót, rollert, és van csónakázótó. Rengeteg zöld területen lehet piknikezni és pihenni. 0-99 éves korig találnak kikapcsolódási lehetőséget, a kisebb gyerekek számára pedig egyenesen olyan, mintha a távoli nyaraláson vennének részt. Csónakázás információk: Városligeti Csónakázótó Bringóhintó árak: bringohinto.hu​

4. Margitsziget – zenélő szökőkút

A gyerekek imádják a Margitsziget zenélő szökőkútját, ami óránként a vízsugarak játékával egybekötött valóságos zenei show-t mutat be. Az egykori Nyulak szigetének odúiban lakó kisállatokat is előcsalogatja. A Margitsziget egy teljesen autómentes övezet, bicikliút is van, így az egyik legideálisabb hely kisgyerekes családoknak. Szökőkút információk: Programturizmus vagy a Facebook oldal, amit ide kattitnva érhettek el.