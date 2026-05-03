„Annyi mindenen mentünk keresztül” – Jolly üzenetet kapott Szuperák Barbarától

Tavaly örömteli hírtől volt hangos a sajtó: Jolly megkérte kedvese, Szuperák Barbara kezét. De kapcsolatuk nem volt ám mindig felhőtlen. Barbi korábban a Borsnak is bevallotta, hogy mély hullámvölgyeket is megéltek már együtt. Most azonban minden kétséget eloszlattak: a hetedik évfordulójuk alkalmából Barbara egy szívhez szóló Instagram-bejegyzésben üzent szerelmének, hangsúlyozva, hogy a nehézségek ellenére is mindig kitartottak egymás mellett.

Ezt az üzenetet kapta Jolly Szuperák Barbitól

A sztárpár sosem titkolta, hogy kapcsolatukat komoly hullámvölgyek tarkították, de a kitartásuk végül kifizetődött. Szuperák Barbara ennek pedig egy Instagram bejegyzésében adott hangot.

7 éve együtt, 1 éve a menyasszonyodként… Annyi mindenen mentünk már keresztül, jón és rosszon is, de mindig ugyanott kötöttünk ki: egymás mellett. A legfontosabb, hogy soha nem engedtük el egymás kezét, és mindig kiálltunk a kapcsolatunkért. Boldog 7. Évfordulót Szerelmem!

Korábban így nyilatkoztak a hullámvölgyekről

Tavaly a Bors megkereste az énekespárt, Szuperák Barbara akkor így nyilatkozott a hat éves kapcsolatukról: „Úgy érzem, hogy mostanra csiszolódtunk össze igazán. Mondom ezt úgy, hogy hat éve sülve-főve együtt vagyunk.”

Korábban akár két hétig is tudtunk duzzogni egy-egy vita után, és pont a napokban vettem észre, hogy egy összezördülés után egy órával már túl is tettük magunkat rajta. Most már tényleg ismerjük egymás rezdüléseit, hogy mikor van a másiknak rossz napja, és inkább bele sem megyünk a vitákba, csak ráhagyjuk a másikra. Ehhez hat év kellett

– csodálkozott rá az énekesnő.

Voltak hullámvölgyek, de nagyon örülök, hogy sosem adtuk fel, kitartottunk a szerelem mellett. A köztünk lévő korkülönbség sosem volt probléma, viszont korábban a szerelmem mindig azt mondta, hogy „engem még be kell törni, mert egy csikó vagyok”. Ez persze csak vicc, de tényleg érzem, hogy az évek alatt érettebbé váltam, egyre türelmesebb vagyok. Rájöttünk, hogy feleslegesek a viták, szeretjük egymást, és úgyis együtt maradunk

– nyugtázta mosolyogva Barbi.