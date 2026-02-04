Jolly és Barbi kitálaltak a 20 év korkülönbségről: „Tiszta haszon egy fiatalabb menyasszony”

A mulatós műfaj szerelmespárja olaszos hangulatban éli a mindennapjait. Hangos viták és édes békülések hullámvasútján ülnek, mióta csak egymásba szerettek. Innen nézve pedig nem is tűnik véletlennek, hogy Jolly tavaly tavasszal éppen Róma mellett kérte meg Szuperák Barbara kezét. A szerelmesek, most lapunknak meséltek hét éve tartó kapcsolatukról és arról a csodálatos utazásról is, amiről csak néhány napja tértek haza.

Szuperák Barbi és Jolly keresztül kasul bejárták Amerikát (Fotó: Facebook)

Jolly: „Sem Barbi, sem én nem tudunk kibújni a bőrünkből”

„Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy évek óta óriási szeretettel vár minket Amerikában az egyre bővülő baráti körünk.

Ahogy mindig az év utolsó és első heteit most is a tengerentúlon töltöttük, ahová kikapcsolódni, feltöltődni utazunk.

Az év vége és eleje most is csak kettőnkről szólt. New York mellett szilvesztereztünk a barátainkkal és természetesen volt egy kis örömzenélés is, hiszen sem Barbi, sem én nem tudunk kibújni a bőrünkből, így elég volt egy pici unszolás és máris mikrofont ragadtunk” – kezdte nevetve Jolly, aki elárulta, ismét mozgalmasra sikerült számukra az amerikai kaland. „A teljes januárt kint töltöttük. New York után átmentünk Miaimba, majd tizenegy napot töltöttünk Dominikán, ahol már tényleg csak a lábunkat lógattuk. Nemrég jöttünk haza és épp most mondtam Barbinak, hogy mennyire energikusnak érzem magam. Szóval a cél elérve! Mindketten kipihenten, tettvággyal tele várjuk 2026 kihívásait” – tette hozzá a mulatós sztár.

Jolly és Barbi hosszú heteket töltöttek az USA-ban (Fotó: Facebook)

Szuperák Barbara: „Hogy vannak-e vitáink? Hát persze, hogy vannak! Nem is túl halkak!”

Lapunk ugyanakkor arra is kíváncsi volt, hogyan tudták átvészelni a kapcsolatuk elején, vagyis hét évvel ezelőtt feléjük áradó rosszindulatot, amit a kettejük közt feszülő, két évtizedes korkülönbség generált. Szuperák Barbi már a kérdés elején felnevetett, jelezve, pontosan tudja, mire is gondolunk. „Amikor nyilvánosság elé léptünk a kapcsolatunk tényével, egy darabig valóban felbolydult az online tér.

Emlékszem, rengeteg üzenetet kaptam hölgyektől, akik óva intettek Jollytól. Összehordtak hetet-havat és riogattak.

De én nem az az ember vagyok, aki mások véleménye, pláne rosszindulata alapján ítél meg bárkit. Az idő pedig engem, vagyis minket igazolt. Hogy vannak-e vitáink? Hát persze, hogy vannak! Nem is túl halkak! De a mi életünk úgy szép és teljes, hogy zajlik. Minden csak bizalmi kérdés. Ha az megvan, a többi csak sallang” – magyarázta lapunknak Szuperák Barbi.