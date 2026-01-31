RETRO RÁDIÓ

Egy hónapos vakációból tért vissza Szuperák Barbara és Jolly – ez a mellékhatás kínozza őket

A sztárpár csaknem egy hónapot töltött Magyarországtól távol! Szuperák Barbara és Tarcsi Zoltán Jolly minden évben elutazik Amerikába, ezúttal pedig kitérítővel tért haza.

Létrehozva: 2026.01.31. 16:30
Szuperák Barbara és Tarcsi Zoltán Jolly koncertnaptára igen zsúfolt, ám a sztárpár a karácsonyi ünnepek után egy „kicsit” meg tudott szökni, hogy feltöltődjön. A szerelmesek csaknem egy hónapot töltöttek a tengeren túl.

Szuperák Barbara és Tarcsi Zoltán Jolly egy hónap után tért vissza.
Szuperák Barbara és Tarcsi Zoltán Jolly bejárta a fél világot az elmúlt hónapban (Fotó: Instagram/Szuperák Barbi)

Télből nyárba, majd újra télbe utazott Szuperák Barbara és Jolly 

Szuperák Barbi mókás videót osztott meg a napokban a közösségi oldalán: nyári ruhában, magas sarkú szandálban tipeg a hóban, a bőröndjét húzva. Ezt persze csak a hecc kedvéért vették fel, de a TikTok-trend nem jár messze az igazságtól: néhány napja az énekes pár még 30 fokban, Dominikán süttette magát.

„A téllel nincs problémám, februárban születtem 1999-ben, amikor a hatalmas hó volt. A legnagyobb havazásban indult meg a szülés anyukámnál, a kétméteres hóban a mentő sem tudott közlekedni” – idézte fel jókedvűen az énekesnő.

Ennek köszönhető, hogy imádom a havat, kicsit mérges is voltam, hogy pont akkor utaztunk el, amikor hosszú évek után ekkora nagy hó volt Magyarországon

– nevetett Barbi, aki párjával, Jollyval december végén kerekedett fel: számos Amerika város után végül Dominikára is ellátogattak.

Jetlagtól szenved az énekespár

Amikor elutaztunk december végén, New Yorkban még hidegebb is volt, mint itthon: -15 fok, szóval volt nálunk téli ruha, ami hazafelé jól is jött. Ugyanis Amerika után még tettünk egy kitérőt Dominikára, ahol tavaly, a drágám szülinapján jártunk először, és rögtön beleszerettünk. Ott 33 fok volt. Mivel este indult a repülőnk, ezért napközben még fürödtünk a tengerben, napoztunk. Aztán a reptéren elkezdtük magunkra venni a csizmát, pulcsit: furcsán is néztek ránk” – nevetett Barbi, aki így 33 fokból -5 fokba csöppent.

„Nem is a hőmérséklet-változás a probléma, hanem a jetlag. Még nem hevertük ki, azóta is hajnali háromig fent vagyunk. Az ottani vacsoraidőkor itthon hajnali 1 van, szóval olyankor éhezünk meg azóta is” – árulta el az énekesnő, aki imád utazni a kedvesével.

 

