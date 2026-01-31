Egy hónapos vakációból tért vissza Szuperák Barbara és Jolly – ez a mellékhatás kínozza őket
A sztárpár csaknem egy hónapot töltött Magyarországtól távol! Szuperák Barbara és Tarcsi Zoltán Jolly minden évben elutazik Amerikába, ezúttal pedig kitérítővel tért haza.
Szuperák Barbara és Tarcsi Zoltán Jolly koncertnaptára igen zsúfolt, ám a sztárpár a karácsonyi ünnepek után egy „kicsit” meg tudott szökni, hogy feltöltődjön. A szerelmesek csaknem egy hónapot töltöttek a tengeren túl.
Télből nyárba, majd újra télbe utazott Szuperák Barbara és Jolly
Szuperák Barbi mókás videót osztott meg a napokban a közösségi oldalán: nyári ruhában, magas sarkú szandálban tipeg a hóban, a bőröndjét húzva. Ezt persze csak a hecc kedvéért vették fel, de a TikTok-trend nem jár messze az igazságtól: néhány napja az énekes pár még 30 fokban, Dominikán süttette magát.
„A téllel nincs problémám, februárban születtem 1999-ben, amikor a hatalmas hó volt. A legnagyobb havazásban indult meg a szülés anyukámnál, a kétméteres hóban a mentő sem tudott közlekedni” – idézte fel jókedvűen az énekesnő.
Ennek köszönhető, hogy imádom a havat, kicsit mérges is voltam, hogy pont akkor utaztunk el, amikor hosszú évek után ekkora nagy hó volt Magyarországon
– nevetett Barbi, aki párjával, Jollyval december végén kerekedett fel: számos Amerika város után végül Dominikára is ellátogattak.
Jetlagtól szenved az énekespár
„Amikor elutaztunk december végén, New Yorkban még hidegebb is volt, mint itthon: -15 fok, szóval volt nálunk téli ruha, ami hazafelé jól is jött. Ugyanis Amerika után még tettünk egy kitérőt Dominikára, ahol tavaly, a drágám szülinapján jártunk először, és rögtön beleszerettünk. Ott 33 fok volt. Mivel este indult a repülőnk, ezért napközben még fürödtünk a tengerben, napoztunk. Aztán a reptéren elkezdtük magunkra venni a csizmát, pulcsit: furcsán is néztek ránk” – nevetett Barbi, aki így 33 fokból -5 fokba csöppent.
„Nem is a hőmérséklet-változás a probléma, hanem a jetlag. Még nem hevertük ki, azóta is hajnali háromig fent vagyunk. Az ottani vacsoraidőkor itthon hajnali 1 van, szóval olyankor éhezünk meg azóta is” – árulta el az énekesnő, aki imád utazni a kedvesével.
