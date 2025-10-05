"Nem én rontottam el"- reagált fia Megasztáros előadására Jolly

A Megasztár szombati válogatójában különösen személyes és megrázó pillanatokat élhettek át a nézők. Tarcsi Szilveszter, vagy ahogy a közönség ismeri, Slyron, egy érzelmes dallal, Horváth Jenő Levél apukához című szerzeményével állt a színpadra. A dalválasztás már önmagában is sokatmondó volt, hiszen a fiatal énekes nem titkolta: az édesapjával, a mulatós sztárként ismert Jollyval, mostanában megromlott a kapcsolata.

A fia Megasztáros előadását Jolly sem hagyta szó nélkül. Fotó: Facebook

Őszintén beszélt a megromlott kapcsolatról Szilveszter

Szilveszter a TV2 kamerái előtt is őszintén beszélt, és elárulta, hogy régóta próbálnak közeledni egymáshoz, de a köztük húzódó feszültség miatt ez nem megy könnyen. A Levél apukához című dal így nem csupán egy előadás volt, hanem egy nyílt üzenet a színpadról az édesapának.

A közönség számára sem volt titok, hogy a családi viszony az utóbbi időben feszült. Még májusban derült ki, hogy Jolly kiborult, amikor a fia egy interjúban arról beszélt: úgy érzi, az apja elhanyagolja őt - írta a Bors.

Megtörte a csendet Jolly

A fiatal énekes üzenete után Jolly sem maradt csendben, bár szavaiban inkább lemondás érződik, mintsem támadás vagy harag. Az énekes Instagram-oldalán reagált fia színpadi vallomására.

A legjobb döntés, amit valaha hoztam, az volt, hogy csendben maradok. Nincs mit bizonyítanom. Nem akarom senkivel elhitetni, hogy jó ember vagyok. Nem fogok megjavítani olyasmit, amit nem én rontottam el. Nem harcolok azért, hogy bárki meglássa az értékeimet. Amit teszel, az a te felelősséged. Csak remélem, hogy nem bánod meg. Én pedig haladok tovább, tiszta lélekkel és békében.

- írta az énekes, akinek ITT nézheted meg a teljes bejegyzését.