Halmi Bence lánykérését képtelenség felül múlni: Így kérte meg párja kezét a népszerű influenszer - Videó!

Mesébe illő lánykérést tervezett meg Halmi Bence - és egészen a Maldív-szigetekig utazott párjával, hogy a romantikus filmeket megszégyenítő jelenetet megteremtse. A népszerű influenszer alaposan átgondolt mindent. Kiválasztotta a tökéletes helyszínt, a megfelelő időpontot és dalt, illetve - hogy Vivien ne fogjon gyanút - egy apró füllentést is bevetett, hogy szerelme ne sejtsen meg előre semmit - írja a Bors.

A romantikus lánykérés pont úgy sikerült, ahogy Halmi Bence tervezte (Fotó: Facebook)

Halmi Bence mindent előkészített. Így alakult a lánykérés

Halmi Bence az előkészületekről is forgatott, így gyakorlatilag sűrítve láthatjuk a lánykérés előtti utolsó 24 óra eseményeit és végül a romantikus lánykérés pillanatait is. „Huszonnégy óra múlva, ezen a szigeten fogom megkérni Vivi kezét.”

Már eléggé izgulok, hogy minden összejöjjön és a meglepetés úgy sikerüljön, ahogy várom, vagyis igent kapjak.

„Már csak egyetlen egy nap van hátra” – avatta be be tervébe követőit a mesés, óceánparti fövenyen sétálva Halmi Bence influenszer. A videó folytatásában a fiatal híresség már láthatóan nagyon izgult, hiszen már csak néhány óra választotta el őt a lánykéréstől. „Már csak négy óra van hátra. A beach part lefoglalva, a kedvenc zene bekészítve.”

Vivinek azt mondtam, hogy egy sunset cruise-ra megyünk”

– mondta a kamerába izgatottan Bence, aki valóban minden részletre igyekezett odafigyelni az eljegyzés előtt.

Halmi Bence a hófehér homokba térdelt le Vivien elé és feltette a nagy kérdést (Fotó: Facebook)

Vivi semmit sem sejtett...

Halmi Bence két órával a nagy pillanat előtt ismét kamerát ragadott és megsúgta majd félmillió követőjének, hogy élete szerelmét elcsalta egy kis kagylógyűjtésre, mielőtt készülődni kezdtek a beígért programra. Az influenszer fél órával az indulás előtt még arra is gondot fordított, hogy a ruhák, amiben az óceánpartra készülnek, frissen vasaltak legyenek. Utoljára még lecsekkolta a helyszínt, ahol minden készen állt a romantikus vacsorára és a lánykérésre. Bence terve végül olyan jól sikerült, hogy Vivi a nem is akart odamenni az előkészített asztalhoz, mivel arra gondolt, hogy egy másik pár számára készítették oda. Halmi Bence végül féltérdre ereszkedett és…