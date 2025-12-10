Schumacher mesés helyen jegyezte el magyar barátnőjét
Az autósport két fiatal csillaga hét év után új szintre emelte kapcsolatát. A legendás Schumacher-dinasztia ifjú tagja, David Schumacher eljegyezte gyönyörű magyar párját, Keszthelyi Vivient.
Ralf Schumacher fia, David Schumacher hosszú évek óta él párkapcsolatban Keszthelyi Viviennel. Most viszont új szintre emelkedett kapcsolatuk, ugyanis megtörtént az eljegyzés, és a romantikus pillanatról a Tények Plusz műsorában meséltek. Kiderült, hogy a lánykérés álomszerűbb volt, mint bármelyik filmjelenet.
David Schumacher lánykérése a Maldív-szigeteken
Vivien arról mesélt, hogy már a helyszín is valóra vált álom volt számára.
Az egy dolog, hogy a Maldív-szigeteken voltunk, ami mindig is álmom volt. Kaptam másnap egy üzenetet a hoteltől, hogy valamit előkészítettek és egy csodás helyszín vár rám
– mesélte a lány, aki akkor még mit sem sejtett.
A legnagyobb meglepetés azonban csak ezután jött.
„Mondta David, hogy szépen öltözzek fel, ő is fehérbe öltözött. Odaértünk, annyit mondott egy illető, hogy étterembe megyünk, de másik úton kell odamenni, mert valami történt” – emlékezett vissza Vivien.
Ez a bizonyos másik út azonban egy egészen különleges helyre, a lánykérés helyszínére vezetett.
„Kiszálltunk a kocsiból, és akkor láttam meg, hogy mire készült David. Abban a pillanatban elkezdtem sírni” – tette hozzá Vivien.
A tökéletes gyűrű
A romantikus pillanatot csak fokozta a gyűrű, amelyet Vivien nem tudott könnyek nélkül megcsodálni.
Mindig is imádtam a klasszikus eljegyzési gyűrűket. Mikor megláttam, az az érdekes, hogy nagyon régen együtt vagyunk, azt gondoltam volna, hogy nem igazán fogom elsírni magam, mikor megkéri a kezem, de mikor megláttam 3 órát sírtam, mikor másnap felkeltem akkor is sírtam örömömben. Még én is meglepődtem, hogy ennyi év után ekkora boldogságot tud okozni
A meghatottság teljesen természetes hét év szerelem után , de Vivien szavai alapján a pillanat mégis minden várakozást felülmúlt.
A pár több mint hét éve alkot egy szövetséget, amelyet az autóversenyzés közös szenvedélye és a közösen megélt kihívások tettek egyre erősebbé.
Jöhet a baba?
A házasság mellett ugyan felmerült a családalapítás gondolata is, azonban a szerelmespár nem akar elkapkodni semmit.
„Már felmerült a téma, hogy jövőben szeretnék gyermeket, de ez még csak távolabbi terv” – mondta Keszthelyi Vivien.
David számára korábban fontos volt, hogy először fellendítse a karrierjét, és biztos alapokon tegye meg a nagy lépést.
Fel szerette volna először építeni a saját karrierjét és mindig azt mondta nekem, hogy ha megkeresi a saját pénzét, abból szeretne majd gyűrűt venni és közös életet építeni
– mondta Vivien.
A friss jegyesek már abban is biztosak, hogy nem nagy nyilvánosság előtt szeretnék kimondani az igent. A lánykérés azonban épp olyan felejthetetlen lett, amilyet minden nő megálmodik, egyszerre intim, és életre szóló.
