Schumacher mesés helyen jegyezte el magyar barátnőjét

Ralf Schumacher fia, David Schumacher hosszú évek óta él párkapcsolatban Keszthelyi Viviennel. Most viszont új szintre emelkedett kapcsolatuk, ugyanis megtörtént az eljegyzés, és a romantikus pillanatról a Tények Plusz műsorában meséltek. Kiderült, hogy a lánykérés álomszerűbb volt, mint bármelyik filmjelenet.

A híres Forma-1 pilóta, Ralf Schumacher gyermeke magyar lányba szeretett bele (Fotó: Joe Portlock - Formula 1)

David Schumacher lánykérése a Maldív-szigeteken

Vivien arról mesélt, hogy már a helyszín is valóra vált álom volt számára.

Az egy dolog, hogy a Maldív-szigeteken voltunk, ami mindig is álmom volt. Kaptam másnap egy üzenetet a hoteltől, hogy valamit előkészítettek és egy csodás helyszín vár rám

– mesélte a lány, aki akkor még mit sem sejtett.

A legnagyobb meglepetés azonban csak ezután jött.

„Mondta David, hogy szépen öltözzek fel, ő is fehérbe öltözött. Odaértünk, annyit mondott egy illető, hogy étterembe megyünk, de másik úton kell odamenni, mert valami történt” – emlékezett vissza Vivien.

Ez a bizonyos másik út azonban egy egészen különleges helyre, a lánykérés helyszínére vezetett.

„Kiszálltunk a kocsiból, és akkor láttam meg, hogy mire készült David. Abban a pillanatban elkezdtem sírni” – tette hozzá Vivien.

A tökéletes gyűrű

A romantikus pillanatot csak fokozta a gyűrű, amelyet Vivien nem tudott könnyek nélkül megcsodálni.

Mindig is imádtam a klasszikus eljegyzési gyűrűket. Mikor megláttam, az az érdekes, hogy nagyon régen együtt vagyunk, azt gondoltam volna, hogy nem igazán fogom elsírni magam, mikor megkéri a kezem, de mikor megláttam 3 órát sírtam, mikor másnap felkeltem akkor is sírtam örömömben. Még én is meglepődtem, hogy ennyi év után ekkora boldogságot tud okozni

A meghatottság teljesen természetes hét év szerelem után , de Vivien szavai alapján a pillanat mégis minden várakozást felülmúlt.

A pár több mint hét éve alkot egy szövetséget, amelyet az autóversenyzés közös szenvedélye és a közösen megélt kihívások tettek egyre erősebbé.

Keszthelyi Vivien David Schumacher mellett találta meg a szerelmet (Fotó: Instagram)

Jöhet a baba?

A házasság mellett ugyan felmerült a családalapítás gondolata is, azonban a szerelmespár nem akar elkapkodni semmit.

„Már felmerült a téma, hogy jövőben szeretnék gyermeket, de ez még csak távolabbi terv” – mondta Keszthelyi Vivien.