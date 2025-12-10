RETRO RÁDIÓ

Schumacher mesés helyen jegyezte el magyar barátnőjét

Az autósport két fiatal csillaga hét év után új szintre emelte kapcsolatát. A legendás Schumacher-dinasztia ifjú tagja, David Schumacher eljegyezte gyönyörű magyar párját, Keszthelyi Vivient.

Megosztás
Szerző: Ko. K.
Létrehozva: 2025.12.10. 18:45
David Schumacher Keszthelyi Vivien eljegyzés

Ralf Schumacher fia, David Schumacher hosszú évek óta él párkapcsolatban Keszthelyi Viviennel. Most viszont új szintre emelkedett kapcsolatuk, ugyanis megtörtént az eljegyzés, és a romantikus pillanatról a Tények Plusz műsorában meséltek. Kiderült, hogy a lánykérés álomszerűbb volt, mint bármelyik filmjelenet.

Keszthelyi Vivien és David Schumacher: oda az otthonuk békéje és biztonsága
A híres Forma-1 pilóta, Ralf Schumacher gyermeke magyar lányba szeretett bele (Fotó: Joe Portlock - Formula 1)

David Schumacher lánykérése a Maldív-szigeteken

Vivien arról mesélt, hogy már a helyszín is valóra vált álom volt számára.

Az egy dolog, hogy a Maldív-szigeteken voltunk, ami mindig is álmom volt. Kaptam másnap egy üzenetet a hoteltől, hogy valamit előkészítettek és egy csodás helyszín vár rám

– mesélte a lány, aki akkor még mit sem sejtett.

A legnagyobb meglepetés azonban csak ezután jött.

„Mondta David, hogy szépen öltözzek fel, ő is fehérbe öltözött. Odaértünk, annyit mondott egy illető, hogy étterembe megyünk, de másik úton kell odamenni, mert valami történt” – emlékezett vissza Vivien.

Ez a bizonyos másik út azonban egy egészen különleges helyre, a lánykérés helyszínére vezetett.

„Kiszálltunk a kocsiból, és akkor láttam meg, hogy mire készült David. Abban a pillanatban elkezdtem sírni” – tette hozzá Vivien.

A tökéletes gyűrű

A romantikus pillanatot csak fokozta a gyűrű, amelyet Vivien nem tudott könnyek nélkül megcsodálni.

Mindig is imádtam a klasszikus eljegyzési gyűrűket. Mikor megláttam, az az érdekes, hogy nagyon régen együtt vagyunk, azt gondoltam volna, hogy nem igazán fogom elsírni magam, mikor megkéri a kezem, de mikor megláttam 3 órát sírtam, mikor másnap felkeltem akkor is sírtam örömömben. Még én is meglepődtem, hogy ennyi év után ekkora boldogságot tud okozni

A meghatottság teljesen természetes hét év szerelem után , de Vivien szavai alapján a pillanat mégis minden várakozást felülmúlt.

A pár több mint hét éve alkot egy szövetséget, amelyet az autóversenyzés közös szenvedélye és a közösen megélt kihívások tettek egyre erősebbé.

Keszthelyi Vivien David Schumacher mellett találta meg a szerelmet (Fotó: Instagram)

Jöhet a baba?

A házasság mellett ugyan felmerült a családalapítás gondolata is, azonban a szerelmespár nem akar elkapkodni semmit.

Már felmerült a téma, hogy jövőben szeretnék gyermeket, de ez még csak távolabbi terv” – mondta Keszthelyi Vivien.

David számára korábban fontos volt, hogy először fellendítse a karrierjét, és biztos alapokon tegye meg a nagy lépést.

Fel szerette volna először építeni a saját karrierjét és mindig azt mondta nekem, hogy ha megkeresi a saját pénzét, abból szeretne majd gyűrűt venni és közös életet építeni

mondta Vivien.

A friss jegyesek már abban is biztosak, hogy nem nagy nyilvánosság előtt szeretnék kimondani az igent. A lánykérés azonban épp olyan felejthetetlen lett, amilyet minden nő megálmodik, egyszerre intim, és életre szóló.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu