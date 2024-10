Botrány Schumacher házában, megszólalt a magyar szemtanú

Új szinte lépett a viszály Ralf Schumacher volt felesége, Cora és a család között. A lassan tíz évvel a botrányos válás után is a hajdani Forma-1-pilóta vezetéknevét viselő német celeb és pornómodell régóta nehezményezi, hogy 22 éves fiuk, David Schumacher szóba sem áll vele. Az autóversenyzőként apja nyomdokaiba lépett, jelenleg a német túraautó-bajnokságban (DTM) száguldozó csemete magyar kedvese most az Instagramon fakadt ki szerelme anyja miatt.

Keszthelyi Vivien és David Schumacher: a pilóta anyja miatt oda az otthonuk békéje és biztonsága Fotó: Joe Portlock - Formula 1

A párjához hasonlóan autóversenyző, gyakorlatilag már Michael Schumacher bő családjához tartozó Kesztelyi Vivien 24 óráig látható bejegyzést közölt a közösségi oldalán.

Fotó: Instagram/vivien_keszthelyi

"Mióta ismerem Davidot és Ralfot (lassan 7 éve), még sohasem éreztem magam annyira veszélyben otthon Daviddal, mint most. Köszönhetően Corának, aki az egész világ számára közzétette, hol élünk, és pontosan hogy néz ki a házunk, így a magánéletünk és a biztonságunk is nulla. Késő éjjel becsöngetnek, jönnek a fotósok, stb. Eddig a boldog, meghitt otthonunkba jöhettünk haza, de ennek vége. Ez több mint tiszteletlenség Daviddal és Ralffal szemben. Ha érdekli David, akkor miért csinálja ezt a cirkuszt? Pontosan tudja, hol vagyunk"

– fakadt ki Keszthelyi Vivien az "anyósára".

Cora Schumacher posztja mindent tönkretett

Cora a minap azon drámázott a ház fotóját közölve: Ralfék eladják a hajdani közös otthonukat, vele pedig olyan kegyetlenek, hogy fogalma sincs, hol lakik a fia.

Keszthelyi Vivien (az alábbi képen Ralf és David Schumacher mellett) már hetedik éve Michael Schumacher unokaöccsének a szerelme.

Cora és David Schumacher között már a házasságuk utolsó éveiben is nagyon feszült, botrányoktól hangos volt a viszony, a 2015-ös válásuk előtt már hat évig külön éltek és perlekedtek egymással. Mióta az egykori F1-pilóta (a hétszeres világbajnok Schumi öccse is lehúzott egy évtizedet a száguldó cirkuszban) nemrég bejelentette, hogy meleg, óriási sárdobálás indult közöttük a sajtóban. Cora Schumacher ugyanakkor már hónapokkal ezelőtt is elpanaszolta a nyilvánosság előtt, hogy a fiuk már évek óta szóba sem áll vele.