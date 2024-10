Órási áttörés: eljött a nagy nap, Michael Schumachert nyilvánosság előtt látták

Michael Schumacher 2013. december 29-én szenvedett súlyos síbalesetet, azóta pedig a nyilvánosság elől elvonultan élt, semmit sem tudni az állapotáról. Családja minden erejével védte a magánéletét, ám a hírek szerint a sportoló a múlt hétvégén részt vett lánya, a 27 éves Gina-Marie esküvőjén egy mallorcai luxusvillájában.



Úgy tudni, hogy a meghívottaknak le kellett adniuk a telefonjukat, így képek nem készülhettek róla. Könnyen lehet, hogy hamarosan többet is megtudunk majd állapotáról, ugyanis jövőre is várható egy esküvő - írja a Mirror. Fia, Mick is megkérhette barátnője, a 24 éves Laila Hasanovic kezét, a fehérneműmodell ujján legalábbis a legutóbbi fotóin megcsillant egy gyémántgyűrű.