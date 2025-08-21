RETRO RÁDIÓ

Magyar csodák, történelmi érem olimpiai sportágban

A Világjátékok magyar hősei úgy szállították a sporttörténelmi pillanatokat Csengtuban, mintha csak rendelésre érkeztek volna: egyik nap a biliárdasztalon gurult be a történelem, másnap a fallabdapályán pattant a meglepetés, majd az erőemelő pódiumon zárult a „sosem volt még” magyar menetelés.

Metropol
2025.08.21.
Farkas Balázs döntőt játszott fallabdában, és ezüstérmes lett a Világjátékokon! A Squashberek SE játékosa a világelitbe tartozó francia Victor Crouin ellen lépett pályára a fináléban. Bár 3–0-ra kikapott, ez a magyar fallabdázás eddigi legnagyobb eredménye. „A sportág ott lesz a 2028-as Los Angeles-i olimpián, így minden erőmmel azon leszek, hogy ott is magyar sikert írjunk” – fogalmazott a történelmet író játékos.

Farkas Balázs szép jövő előtt áll. A Világjátékokon is bizonyított Fotó: NVESZ Média

Óriási magyar sikerek a Világjátékokon

Ha már történelem: Szolnoki Olivér aranyérmet szerzett pool biliárdban, miután a fináléban 9–7-re legyőzte a perui Gerson Martinezt. A magyar sportoló elképesztő sorozatot produkált: négyszer is döntő frémben nyert, a fináléban viszont magabiztos volt. Ezzel nemcsak a küldöttség nyolcadik aranyát hozta, hanem a magyar biliárd eddigi legnagyobb sikerét is.

És ha ez még nem lenne elég: Enahoro Asein ezüstérmet szerzett erőemelésben! 817,5 kilós összetett teljesítményével olyan magaslatokba emelte a magyar erőemelést, ahol korábban még sosem jártunk. A nigériai származású versenyző civilben vegyészmérnökként dolgozik, most viszont sporttörténelmet írt: magyar erőemelő először állhatott dobogón a Világjátékokon.

A magyar delegáció 11 arannyal, 8 ezüsttel és 5 bronzzal az éremtáblázat 7. helyén végzett a Világjátékokon.


 

 

