Minden stimmel, megvan Varga Barnabás új csapata?

Máris meglenne Varga Barnabás új csapata? A magyar válogatott csatára napokon belül távozhat a Fraditól, miután Kubatov Gábor klubelnök elárulta, hogy van egy megállapodásuk: ha télen jó ajánlat jön érte, el fogják engedni. Egy külföldi klub pedig most komoly érdeklődést mutat.

Az AEK Athén lehet Varga Barnabás új csapata (Fotó: Dömötör Csaba)

Varga Barnabás új csapata az AEK Athén lehet

Görögországból származó információ szerint a 13-szoros bajnok AEK Athén Varga Barnabást szívesen látná a soraiban

– írja az Origo.

A 33 éves játékos menedzsere, Paunoch Péter korábban úgy fogalmazott a Metropolnak, csak olyan csapat lehet Varga Barnabás következő klubja, amely az anyagiak mellett több szakmai szempontnak is megfelel. A jó ajánlat mindenképpen egy olyan csapatot jelentene, ahol nem a védekezésre állnak be, hiszen ott a csatár legfőbb erőssége nem nagyon tudna érvényesülni.

Nos, az AEK Athén 15 mérkőzés után úgy vezeti a görög bajnokságot, hogy 26 gólt lőtt. Ezzel a negyedik legeredményesebb csapat hazájában. Ezzel szemben ők kapták a második legkevesebb gólt a bajnokságban. Jó hír viszont, hogy a Konferencialigában – ahol a csapat az alapszakasz harmadik helyezettjeként bejutott a nyolcaddöntőbe – a görögök valódi támadófocit játszottak és ők szerezték a legtöbb gólt, hat mérkőzésen 14-et.

Az is kulcskérdés szakmai szempontból, hogy vannak-e szélsői a csapatnak, hány csatárral játszanak és mennyi beadás jön a kapu elé, mert ezek alapvetően meghatározzák az olyan típusú csatároknak a gólérzékenységét, mint Barna

– fogalmazott korábban Paunoch Péter.

Az AEK Athén rendszerint négy szélsővel áll fel a mérkőzésein, két-két védekező és támadó szellemű játékossal a bal és a jobb oldalon. Egyes statisztikák szerint idén csak a Konferencialigában 125 beadást íveltek az ellenfelek kapuja elé, 41 százalékos pontossággal.

Varga Barnabás posztriválisa

Ami még Varga Barnabást érintheti, hogy az AEK Athén egyik legértékesebb játékosa ugyanazon a poszton játszik, mint ő. A Transfermarkt szerint 6 millió euróra (2,3 milliárd Ft) taksált szerb Luka Jovic idén 24 mérkőzésen 11 gólt szerzett, amivel vezeti a házi góllövőlistát. Igaz, ezzel szemben a magyar válogatott csatár már 20 gólnál jár.



