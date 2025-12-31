RETRO RÁDIÓ

Minden stimmel, megvan Varga Barnabás új csapata?

Több szempontnak is megfelel a görög csapat. Az AEK Athén lehet Varga Barnabás új csapata.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.12.31. 11:30
Varga Barnabás AEK Athén Fradi

Máris meglenne Varga Barnabás új csapata? A magyar válogatott csatára napokon belül távozhat a Fraditól, miután Kubatov Gábor klubelnök elárulta, hogy van egy megállapodásuk: ha télen jó ajánlat jön érte, el fogják engedni. Egy külföldi klub pedig most komoly érdeklődést mutat.

Varga Barnabás új csapata az AEK Athén lehet
Az AEK Athén lehet Varga Barnabás új csapata (Fotó: Dömötör Csaba)

Varga Barnabás új csapata az AEK Athén lehet

Görögországból származó információ szerint a 13-szoros bajnok AEK Athén Varga Barnabást szívesen látná a soraiban

– írja az Origo.

A 33 éves játékos menedzsere, Paunoch Péter korábban úgy fogalmazott a Metropolnak, csak olyan csapat lehet Varga Barnabás következő klubja, amely az anyagiak mellett több szakmai szempontnak is megfelel. A jó ajánlat mindenképpen egy olyan csapatot jelentene, ahol nem a védekezésre állnak be, hiszen ott a csatár legfőbb erőssége nem nagyon tudna érvényesülni.

Nos, az AEK Athén 15 mérkőzés után úgy vezeti a görög bajnokságot, hogy 26 gólt lőtt. Ezzel a negyedik legeredményesebb csapat hazájában. Ezzel szemben ők kapták a második legkevesebb gólt a bajnokságban. Jó hír viszont, hogy a Konferencialigában – ahol a csapat az alapszakasz harmadik helyezettjeként bejutott a nyolcaddöntőbe – a görögök valódi támadófocit játszottak és ők szerezték a legtöbb gólt, hat mérkőzésen 14-et.

Az is kulcskérdés szakmai szempontból, hogy vannak-e szélsői a csapatnak, hány csatárral játszanak és mennyi beadás jön a kapu elé, mert ezek alapvetően meghatározzák az olyan típusú csatároknak a gólérzékenységét, mint Barna

– fogalmazott korábban Paunoch Péter.

Az AEK Athén rendszerint négy szélsővel áll fel a mérkőzésein, két-két védekező és támadó szellemű játékossal a bal és a jobb oldalon. Egyes statisztikák szerint idén csak a Konferencialigában 125 beadást íveltek az ellenfelek kapuja elé, 41 százalékos pontossággal.

Varga Barnabás posztriválisa

Ami még Varga Barnabást érintheti, hogy az AEK Athén egyik legértékesebb játékosa ugyanazon a poszton játszik, mint ő. A Transfermarkt szerint 6 millió euróra (2,3 milliárd Ft) taksált szerb Luka Jovic idén 24 mérkőzésen 11 gólt szerzett, amivel vezeti a házi góllövőlistát. Igaz, ezzel szemben a magyar válogatott csatár már 20 gólnál jár.


 

 

