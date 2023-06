Szívszorító üzenetet kapott Michael Schumacher felesége

A legnagyobb bajban sem hátrál meg Michael Schumacher felesége. A Forma–1 hétszeres világbajnok pilótája lassan tíz éve, 2013 decemberében szenvedett súlyos síbalesetet, azóta otthonában ápolják. Felesége, Corinna féltve óvja férjét, de emellett munkájában is helytáll.

Corinnáról rengetegen példát vehetnek Fotó: AFP

Corinnának Svájcban és az Egyesült Államokban, Texas államban is van lovasfarmja. Előbbi, a CS Ranch egyben remek versenyhelyszín is. Július 3. és 8. között ott rendezik meg több ifjúsági korosztály, illetve az amatőrök és a parasportolók lovas világbajnokságát, valamint a svájci bajnokságot és egy hagyományos lovas show-t is.

Hogy a gyerekein túl a munkatársai is imádják Corinna asszonyt, jelzi, hogy „a világ abszolút legönzetlenebb nőjeként” írtak róla nemrég, anyák napja alkalmából a lovastanya Facebook-oldalán:

Ajándék vagy fentről mindannyiunknak. A családod iránti szereteted a véredben van. Mindennél jobban szeretünk, és nem tudjuk kifejezni a hálánkat mindazért, amit teszel értünk

– üzenték Corinna Schumachernek.

Schumacherék lánya, Gina kiemelkedő egyénisége a tengerentúlon igazán népszerű westernlovaglásnak.

A 26 éves sportolónő pénzdíjas versenyeken indul el, Gina tavaly több mint egymillió dollárt (350 millió forint) nyert a versenyeken.