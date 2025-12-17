"Nem ütött meg, ezért nem is vettem észre, hogy bántalmaz"
Hihetetlen történet! Az egykor érzelmileg bántalmazó kapcsolatban lévő nő ma már párkapcsolati coach-ként dolgozik.
A párkapcsolati coach, Lara Lee Caine mélypontra került egy sor mérgező kapcsolat után, amikben érzelmileg bántalmazták. 10 évvel a borzalmak után megosztja a bátorságról, reményről szóló történetét, és arról, hogyan találta meg végül az igaz szerelmet – közölte a Mirror.
- Miután rákeresett a Google-ben arra, hogy hogyan kell szeretni önmagunkat, Lara Lee Caine már teljesen a mélypontra jutott egy sor mérgező kapcsolat után.
- Iskolásként zaklatták, csúnyának nevezték, ami miatt rendkívül félénkké vált.
- Ezután fiatal felnőttként egy érzelmileg bántalmazó kapcsolatba került, ami később visszatérő mintává vált az életében.
- Ma már 45 éves és szoros, szeretetteljes kapcsolatot ápol a szüleivel.
A párkapcsolati coach számos érzelmileg bántalmazó párkapcsolatot élt át
Egyik rossz kapcsolatból esett egy másikba. Végül egy olyan férfi mellett kötött ki, aki kényszerítő kontroll alatt tartotta és megpróbálta eltávolítani azoktól az emberektől, akiket szeretett.
Azt mondogatta, hogy csak benne bízhatok
– mondja.
Ezek után a nő egyre szorongóbbá vált, és még inkább függni kezdett a férfitól, miközben mindenért önmagát hibáztatta.
Tojáshéjakon jártam, mert minden kihozhatta a sodrából
– emlékszik vissza.
Mivel nem ütött meg, nem is fogtam fel, mennyire súlyos volt a helyzet
Egy nap azonban úgy döntött, nem csinálja tovább.
Megvártam, hogy újra felhúzza magát valamin, és ezt jelnek vettem arra, hogy elmenjek. (...) Összeszedtem a dolgaimat, és eljöttem
– mesélte a nő.
Miután mindent elolvasott az egészséges párkapcsolatokról és kiképezte magát a területen, 32 évesen megismerte Lewis Caine-t. Addigra már készen állt arra, hogy újra szerelmes legyen.
Ma, 45 évesen, párkapcsolati coachként dolgozik, és Lewis elvette feleségül.
Két évvel ezelőtt Larát vastagbélrákkal diagnosztizálták, és a férfi minden lépésnél mellette állt. Ma már rákmentes, és korábbi fodrászként a saját tapasztalatait használja fel arra, hogy másokon segítsen.
Sikeres nőket segítek abban, hogy a mérgező kapcsolatokból eljussanak az igaz szerelemig – ahogy én is tettem
– mondja.
Pont tíz éve, hogy véget ért az erősen kontrollált kapcsolat.
Világszerte vezető szakértők figyelmeztetnek arra, hogy fel kell hívni a figyelmet a kényszerítő kontrollra, mint jelenségre és bátorítani kell a nőket, hogy veszélyes helyzetben merjenek segítséget kérni.
