Kigyulladt egy családi ház és két autó Albertirsán
Nemcsak a ház, de az autók is lángra kaptak. Albertirsán és Érden is hatalmas tűz volt.
Mint megírtuk, tűz keletkezett egy háromszáz négyzetméteres családi házban Albertirsán szombatra virradó éjszaka. A Tények most megdöbbentő felvételeket közölt az érdi és az albertirsai tűzesetekről.
Tűz keletkezett egy háromszáz négyzetméteres családi házban a Pest vármegyei Albertirsán szombatra virradó éjszaka, az épületen kívül még két személygépkocsi is kigyulladt - közölte még akkor a katasztrófavédelem az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a ceglédi hivatásos és a dolinavölgyei önkéntes tűzoltók nyolc vízsugárral eloltották a lángokat és két gázpalackot is kihoztak a Dánosi utcában található ingatlanból.
Vödrökkel oltották a hatalmas tüzet Érden, míg Albertirsán is lángokban állt egy családi ház
A szomszédok rohantak segíteni, vödrökkel próbálták oltani egy család házát Érden, de hiába, teljesen kiégett és a tető is beszakadt. A takarítónő riasztotta a tűzoltókat, akik végül eloltották a lángokat, de a többgyerekes családnak mindene odalett. A gyerekszoba kezdett égni valószínűleg elektromos zárlat miatt.
Albertirsán pedig egy autó gyulladt ki szintén zárlat miatt, a lángok átterjedtek egy házra is, ami kiégett, az ott lakóknak is segítségre van szükségük.
