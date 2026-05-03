Kigyulladt egy családi ház és két autó Albertirsán

Mint megírtuk, tűz keletkezett egy háromszáz négyzetméteres családi házban Albertirsán szombatra virradó éjszaka. A Tények most megdöbbentő felvételeket közölt az érdi és az albertirsai tűzesetekről.

Családi ház gyulladt ki Albertirsán

Tűz keletkezett egy háromszáz négyzetméteres családi házban a Pest vármegyei Albertirsán szombatra virradó éjszaka, az épületen kívül még két személygépkocsi is kigyulladt - közölte még akkor a katasztrófavédelem az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a ceglédi hivatásos és a dolinavölgyei önkéntes tűzoltók nyolc vízsugárral eloltották a lángokat és két gázpalackot is kihoztak a Dánosi utcában található ingatlanból.

Vödrökkel oltották a hatalmas tüzet Érden, míg Albertirsán is lángokban állt egy családi ház

A szomszédok rohantak segíteni, vödrökkel próbálták oltani egy család házát Érden, de hiába, teljesen kiégett és a tető is beszakadt. A takarítónő riasztotta a tűzoltókat, akik végül eloltották a lángokat, de a többgyerekes családnak mindene odalett. A gyerekszoba kezdett égni valószínűleg elektromos zárlat miatt.