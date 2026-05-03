„Soha nem felejtünk el téged” - A pályán vesztette életét a 27 éves motorversenyző-bajnok

A brazil motorversenyző-bajnok, Gustavo Silveira 27 éves korában elhunyt egy súlyos baleset következtében, amely a hónap elején egy versenyen történt. A motorsport-közösségben „Gao” néven szeretett versenyző pénteken hunyt el, miután több napig a kórházban küzdött az életéért.

A motorversenyző-bajnok 27 éves korában elhunyt egy súlyos balesetben / Fotó: Forrás: Pexels

Silveira április 19-én szenvedett balesetet a brazíliai Anitapolisban megrendezett Road Race Brasil versenyen. A tehetséges versenyző nemrég szerezte meg a SuperBike EVO 1000cc-es bajnoki címet debütáló 2025-ös szezonjában, ezzel az ország egyik legígéretesebb motoros tehetségévé vált.

Az orvosi személyzet közvetlenül a baleset után a pálya mellett nyújtott elsősegélyt, majd Silveirát egy közeli kórházba szállították. Az orvosok műtétet hajtottak végre a fiatal bajnok életének megmentése érdekében, de erőfeszítéseik végül sikertelenek maradtak.

A verseny szervezői megerősítették a halálát, hangsúlyozva, hogy a rendezvény során a pályán minden előírt biztonsági protokollt betartottak. A baleset körülményeit hivatalosan még nem tisztázták, bár néhány versenyzőtársa szerint Silveira a verseny során egy ugrás után ütközhetett egy deszkának.

A Road Race Brasil gyásznapot hirdetett a verseny helyett, hogy így tisztelegjen elhunyt versenyzője előtt. A szervezők közleményükben mély fájdalmukat fejezték ki a veszteség miatt, így fogalmazva: „Ma nem versenynap van. Ma a csend napja van. Hatalmas fájdalommal jelentjük be Gustavo, a mi Gao-nk elhunytát.”

A motorversenyző-bajnok halálát baleset okozta

A szervezet Silveirát a sport szerves részének nevezte, kijelentve: „Több mint versenyző, ő a mi részünk – a lényegünk, a szenvedélyünk, ennek a sportnak a lelke.” Hozzátették, hogy halála „pótolhatatlan űrt” hagy maga után.

Silveira felesége megható búcsút vett elhunyt férjétől, egyszerűen így írva: „Soha nem felejtünk el téged.”

Az egyik családtag a fiatal bajnokot nemzeti ikonhoz hasonlította: „Családunk soha többé nem lesz teljes. Legnagyobb büszkeségünk, ahogy nagyapa mondja: »Ő olyan, mint Ayrton Senna, csak motoron«.”

A SuperBike-bajnokságban elért diadalán túl Silveira a brazil motorkerékpár-versenyzés több kategóriájában is megalapozta hírnevét. Győzelmet aratott a MOTO1000GP sorozat GP600 osztályában mind a Goiania, mind a Cascavel pályán. Karrierje során olyan csapatokat képviselt, mint a Pioneiro Motonil és a DFG, és félelmet nem ismerő versenyzési stílusával szerzett magának elismerést.