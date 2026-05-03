„22 évesen kaptam rákdiagnózist, miután reggel egy fontos tünet jelentkezett”

Daniella Capitas Webster mindössze 22 évesen kapott rákdiagnózist, miután a hasa annyira felpuffadt, hogy terhesnek tűnt. Állandóan éhes volt, de egy falat étel után elvesztette az étvágyát, és más figyelmeztető tüneteket is tapasztalt, mint például fáradtság és hátfájás.

Rákdiagnózisa sokkolta Daniellát

„A hasam egyre puffadtabb lett, és volt egy kemény csomó az alhasamon, ami reggelente jobban kiemelkedett, és nem akart eltűnni” – mondta a somerseti Daniella.

Műtéten kellett átesnie, hogy eltávolítsák a csomót és a petefészkét, majd több kimerítő kemoterápiás kúrán is átesett.

„Kevesebb mint hat hét alatt közölték velem, hogy egy ritka rákfajtám van, és két nagy műtéten estem át, hogy megszabaduljak tőle. Azt hittem, ennyi volt” – tette hozzá Daniella a The Sun oldalának.

Daniella mára befejezte a kezelést, és rákmentes, de még mindig szenved a rák és a kezelés számos hosszú távú következményétől, többek között halláskárosodástól, idegkárosodástól, gyengült immunrendszertől, memóriavesztéstől, ízületi és izomfájdalomtól, valamint krónikus fáradtságtól.

A ma 24 éves Daniella így nyilatkozott: „A kezelés befejezése után meg kellett találnom önmagamat és újra kellett építenem az életemet, de ez nem volt könnyű. A mellékhatások mind fizikai, mind mentális jellegűek, és rengeteg dolgot kell feldolgoznom.”