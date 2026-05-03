Sydney Sweeney már nem tagadja! Megmutatta szerelmét a hatalmas keblű szépség

Sydney Sweeney (sokak szomorúságára) nyilvánossá tette kapcsolatát Scooter Braunnal, és először osztott meg nyilvános fotókat szerelmével. A színésznőről és Scooter Braunról szóló pletykák már 2025 decembere óta tartanak, amikor egy forrás elárulta: komoly kapcsolatban vannak. Azóta azonban többször is rácáfolt erre Sydney, aki most végleg pontot tett az ügy végére, és felvállalta a kapcsolatot.

Sydney Sweeney képeket osztott meg szerelmével

Sydney Sweeney ragyog a boldogságtól

Scooter Braun és Sweeney még tavaly nyáron, Jeff Bezos és Lauren Sánchez esküvőjén ismerkedtek meg. A korábbi zenei menedzser nemrég maga is kirakott egy képet Sweeneyről az Instagramján. Az Eufória sztárja pedig most több közös fotót is megosztott a kaliforniai Stagecoach zenei fesztiválon töltött szórakozásukról. A fotók önmagukért beszélnek, Sydney Braun nyakában lóg, és szinte elválaszthatatlanok.

Cowboy hangulatú hétvége

– írta a poszthoz a színésznő.

A pletykák szerint a pár még 2025 szeptemberében kezdett el randizni, miután az előző évben Velencében találkoztak.

Szeptemberben pedig már kézen fogva látták őket Los Angelesben.

Decemberre egy forrás szerint a kapcsolat komolyra fordult.

(via People)