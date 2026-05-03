VV Seherezádé és férje elárulták, kivel osztják meg hitvesi ágyukat

A valóságshow-szereplők élete gyakran tűnik tündérmesének a közösségi médiában, ám VV Seherezádé, azaz Kultsár Vivien Seherezádé most lerántotta a leplet a valóságról. Kiderült, hogy szerelmével nem egy elegáns partin vagy közös ismerősök révén futottak össze, hanem a modern kor „kerítője” által, a Tinderen találtak egymásra. A dolog szépséghibája csupán annyi volt, hogy a férfi profilján nagybetűkkel virított a figyelmeztetés: ÁLLATMENTES.

VV Seherezádé férje, Norbi a Tinderen talált rá a szerelmére

VV Seherezádé Tinder-románca

Seherezádé elmesélte, hogy mindössze két hétig próbálkozott az ismerkedős alkalmazással, és férje volt a harmadik jelölt, akivel komolyabban szóba állt. Azonban az első pillanattól kezdve ott lebegett felettük a kérdőjel: hogyan fog egy olyan férfi kijönni az imádott kutyákkal, aki bevallottan távolságtartó az állatokkal szemben?

Az első kérdésem az volt, hogy jöhetek-e a kutyáimmal, mert ez nálam alapvető kérdés volt

– emlékezett vissza az anyuka. Bár Norbi az elején próbált alkalmazkodni, a tisztaságmániája és OCD-s hajlamai miatt nem volt zökkenőmentes az összecsiszolódás.

Harc a hitvesi ágyért

A kutyus, Scarlet, korábban igazi „elkényeztetett egyke” volt. Seherezádé elárulta, hogy mielőtt férjhez ment volna, kedvencével a legnagyobb egyetértésben, „kiskifli-nagykifli” pozícióban aludtak, és még a tányérjából is falatozhatott a négylábú. A férj érkezésével azonban új játékszabályok léptek életbe: a higiénia jegyében a kutya kiszorult az ágyból. Ám ahol tiltás van, ott megjelenik a furfang is! Seherezádé nevetve mesélte, hogy Scarlet pontosan tudta, mikor fordul el a kulcs a zárban: amint a családfő elment dolgozni, a kutya már pattant is fel a gazdája mellé a puha takarók közé, kihasználva a szabadságot:

Ahogy elment a munkába, bezárult az ajtó, és hallotta, hogy fordul el a kulcs a zárban, százhússzal rongyolt be az ágyba mellém.

VV Seherezádé kisfia is nyitott Scarlet felé

A legnagyobb kihívást azonban a kisfiú, Noah Liam érkezése jelentette. A féltékenység ugyanis nem maradt el: a 25 kilós eb nehezen viseli, hogy már nem ő a figyelem abszolút középpontja. Bár a kisfiú rajong a kutyáért, és minden alkalommal kacagásban tör ki, ha meglátja, Scarlet egyelőre inkább hűvös távolságtartással válaszol a közeledésre.

Noah nagyon sokat foglalkozik vele, próbál odamászni hozzá, de Scarlet nem vesz róla tudomást. Inkább hozzám bújik, és az orrával bökdös, hogy őt simogassam

– mondta el Seherezádé lapunknak, aki azt is bevallotta, hogy egy pillanatra sem hagyja kettesben őket, hiszen a baba még nem tudja, mennyire „durván” nyúl a kutyushoz.