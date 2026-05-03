VV Seherezádé és férje elárulták, kivel osztják meg hitvesi ágyukat
A dögös valóságshow-hős élete 180 fokos fordulatot vett, mióta rátalált a szerelem és édesanya lett. Kultsár Vivien, akit az ország VV Seherezádé néven ismert meg, most elárulta, hogyan hódította meg a szívét egy olyan férfi, aki eredetileg hallani sem akart kutyákról.
A valóságshow-szereplők élete gyakran tűnik tündérmesének a közösségi médiában, ám VV Seherezádé, azaz Kultsár Vivien Seherezádé most lerántotta a leplet a valóságról. Kiderült, hogy szerelmével nem egy elegáns partin vagy közös ismerősök révén futottak össze, hanem a modern kor „kerítője” által, a Tinderen találtak egymásra. A dolog szépséghibája csupán annyi volt, hogy a férfi profilján nagybetűkkel virított a figyelmeztetés: ÁLLATMENTES.
VV Seherezádé Tinder-románca
Seherezádé elmesélte, hogy mindössze két hétig próbálkozott az ismerkedős alkalmazással, és férje volt a harmadik jelölt, akivel komolyabban szóba állt. Azonban az első pillanattól kezdve ott lebegett felettük a kérdőjel: hogyan fog egy olyan férfi kijönni az imádott kutyákkal, aki bevallottan távolságtartó az állatokkal szemben?
Az első kérdésem az volt, hogy jöhetek-e a kutyáimmal, mert ez nálam alapvető kérdés volt
– emlékezett vissza az anyuka. Bár Norbi az elején próbált alkalmazkodni, a tisztaságmániája és OCD-s hajlamai miatt nem volt zökkenőmentes az összecsiszolódás.
Harc a hitvesi ágyért
A kutyus, Scarlet, korábban igazi „elkényeztetett egyke” volt. Seherezádé elárulta, hogy mielőtt férjhez ment volna, kedvencével a legnagyobb egyetértésben, „kiskifli-nagykifli” pozícióban aludtak, és még a tányérjából is falatozhatott a négylábú. A férj érkezésével azonban új játékszabályok léptek életbe: a higiénia jegyében a kutya kiszorult az ágyból. Ám ahol tiltás van, ott megjelenik a furfang is! Seherezádé nevetve mesélte, hogy Scarlet pontosan tudta, mikor fordul el a kulcs a zárban: amint a családfő elment dolgozni, a kutya már pattant is fel a gazdája mellé a puha takarók közé, kihasználva a szabadságot:
Ahogy elment a munkába, bezárult az ajtó, és hallotta, hogy fordul el a kulcs a zárban, százhússzal rongyolt be az ágyba mellém.
VV Seherezádé kisfia is nyitott Scarlet felé
A legnagyobb kihívást azonban a kisfiú, Noah Liam érkezése jelentette. A féltékenység ugyanis nem maradt el: a 25 kilós eb nehezen viseli, hogy már nem ő a figyelem abszolút középpontja. Bár a kisfiú rajong a kutyáért, és minden alkalommal kacagásban tör ki, ha meglátja, Scarlet egyelőre inkább hűvös távolságtartással válaszol a közeledésre.
Noah nagyon sokat foglalkozik vele, próbál odamászni hozzá, de Scarlet nem vesz róla tudomást. Inkább hozzám bújik, és az orrával bökdös, hogy őt simogassam
– mondta el Seherezádé lapunknak, aki azt is bevallotta, hogy egy pillanatra sem hagyja kettesben őket, hiszen a baba még nem tudja, mennyire „durván” nyúl a kutyushoz.
VV Seherezádé gyereke mellé jöhet a következő jövevény?
Bár a férj korábban elzárkózott az állatoktól, mára annyira megenyhült, hogy ő maga vetette fel egy újabb kutya örökbefogadását, hogy Scarletnek legyen társasága. Seherezádé azonban egyelőre óvatos: úgy érzi, egy pici baba és egy féltékeny kutya mellé most nem hiányzik egy újabb nevelést igénylő jövevény, akivel tovább kellene osztani az anyai szeretetet.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre