Mi történik? Seherezádé több kilót hízott, teljesen kiakadtak a bombázó rajongói!

A ValóVilág egykori sztárja, VV Seherezádé élete hatalmas fordulatot vett: februárban bejelentette, hogy első gyermekét várja! A népszerű reality-szereplő boldogan újságolta el a nagy hírt követőinek, és azóta is lelkesen osztja meg a babavárás pillanatait közösségi oldalain. Egy biztos: Seherezádé nem görcsöl rá a terhességére. Sőt, minden pillanatát élvezi, a kilók miatt pedig egyáltalán nem izgul.

Seherezádé nevetése és most már az élethez való hozzáállása is legendás (Fotó: Facebook)

Seherezádé terhes és falja az életet

A babavárás hírétől Seherezádé férje és persze maga a szépség is kicsattant a boldogságtól. A kismama nem titkolja: régóta vágyott már arra, hogy anya lehessen, most pedig, hogy ez megvalósul, úgy érzi, végre minden a helyére került az életében. A párja végig mellette áll, támogatja mindenben, és együtt készülnek az új szerepre. A várandósság komoly testi változásokkal jár, de ő ezekre nem problémaként, hanem természetes velejáróként tekint. A kismama úgy döntött, nem görcsöl a plusz kilók miatt: az egészséges babavárás és a mentális nyugalom fontosabb számára, mint a tökéletes alak. Ez az önazonosság és lazaság pedig sok kismamát inspirál, akik hasonlóan küzdenek az elvárásokkal.

Annyit eszik, amennyit nem szégyell. Seherezádé Instagram, illetve Facebook oldalán követői legnagyobb meglepetésére azt is elárulta, hogy simán megeszik akár egy kiló lángost is, és volt olyan hétvége, amikor öt kilót is felszedett. De mint mondja, őt ez egyáltalán nem zavarja.

"Mit eszek és készítek 35 hetes terhesen. Kivétel a hétvége, ami most korán kezdődött. Szerintem tegnap 5 kilót híztam" – kezdte az egykori valóságshow-sztár.

Lesz energiám bőven a hétvégén egy kiló lángost ettem. Nagyon szeretek főzni. Kikapcsol

– írta a Facebook-oldalán.

Habár több rajongója szerint Seherezádé gyönyörű kismama, ráadásul guszta ételeket is készít, akadtak olyanok, akik nem értettek egyet ezzel.

A hízástól lesz erőnk? Nekem a 20 kg plusznál szólt az orvosom, hogy ne nagyon menjen feljebb a súlyom, mert vérnyomás problémát csinálhat. Azért 30 kg pluszt ne reklámozzuk már, hogy egészséges és ajánlott. Nem attól volt az energia

– magyarázta feldúltan az egyik kommentelő.