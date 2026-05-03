Hatalmas, hármas karambol történt Szolnoknál

A szolnoki baleset miatt félpályán lezárták az érintett útszakaszt.

Hármas karambol történt a 442-esen, Szolnok és Rákóczifalva között

Fotó: Zalai Hirlap (Illusztráció!)

Hármas karambol történt a 442-esen, Szolnok és Rákóczifalva között

Három gépkocsi ütközött össze a 442-es főút 7-es kilométerszelvényénél, Szolnok és Rákóczifalva között. Összesen négyen utaztak a járművekben, amelyek közül az egyiket a szolnoki hivatásos tűzoltók áramtalanították. A baleset miatt félpályán lezárták az érintett útszakaszt, írja a Katasztrófavédelem.