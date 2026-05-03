Hat évig nem tudott böfögni, inkább békaként kuruttyolt: „Szorongva mentem vissza az iskolába”

A fiatal nő, Caitlin Jones 2020-as lezárások után vette észre, hogy amikor böfögni próbált, furcsa, brekegő hang jött ki helyette a szájából. Miután felkereste a háziorvosát, saját elmondása szerint azzal rázták le, hogy irritábilis bélszindrómája van. 2023-ban végül magánkezelés mellett döntött, ahol pontos diagnózist kapott.

A 20 éves lánynál végül retrográd krikofaringeális diszfunkciót diagnosztizáltak. amely során 50 egység Botoxot fecskendeztek a krikofaringeális izom egyik oldalába. Ez az első kezelés azonban nem hozott eredményt. Egy második kezelés során 2026-ban, már 100 egység Botoxot kapott az izom mindkét oldalába, és ekkor a tünetei enyhültek. Évekig tartó kellemetlenségek és kínos helyzetek után a kezelés visszaadta a társasági életét, és már egyre kevesebbszer került kellemetlen helyzetbe. Bár nem biztos, hogy végleges a megoldás, hat év után először tudott újra böfögni.

Szorongva mentem vissza az iskolába, és rájöttem, hogy nem tudok böfögni. Bugyogó hangot hallottam a torkomban, nyomást éreztem a mellkasomban és a torkomban, evés után vagy ébredéskor hányingerem volt, ha pedig szénsavasat ittam, még jobban bugyogott a torkom, és puffadtam

- emlékezett vissza a kezelés előtti időkre a fiatal lány.

Ez megakadályozott abban, hogy társaságba járjak, mert szégyelltem magam és szorongtam.« Ha elmentem valahova enni a barátaimmal, mindig bugyogó hangokat adott a torkom, és ez nagyon kínos volt – mindenki más ott tudott ülni és enni, én meg nem

- idézte fel.

Úgy gondolja, hogy a betegsége a pubertás kori izomváltozásokkal függhet össze. Hat év után azonban a Botox-kezelés végre lehetővé tette számára, hogy újra böfögjön, és reméli, hogy a hatás tartós marad, miközben az izmai „újratanulják” a természetes működést - írja a The Mirror.