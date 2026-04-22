Azt hitték depresszió, ennél nagyobbat nem is tévedhettek volna az orvosok!

Műtét után jelentkeztek a bajok. Kifakadt a férfi lánya a tévedés után.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.22. 15:30
műtét után állapot orvos depresszió

Az ausztráliai Perth-ből származó James Wood egy orvosi tévedés miatt már csak árnyéka korábbi önmagának: annak a magabiztos és társaságkedvelő vállalkozónak, aki imádta a golfot, a kerékpározást és a főzést. Az édesapa egy műtét miatt került kórházba, ám maradandó agykárosodással jött ki onnan.

Nem tudja feldolgozni a család az orvosok tévedését (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

Depressziónak gondolták az édesapa tüneteit – hatalmasat tévedtek az orvosok

James Woodnak műtétre volt szüksége, amikor a tüdejében kialakult vérrögök miatt megnagyobbodott a szíve, ezt követően napokat töltött az intenzív osztályon, és állapota romlott. A műtét bonyolult volt, ugyanakkor a szövődmények miatt James képtelen volt szemkontaktust tartani másokkal, nehezen tudta megszorítani felesége, Nina kezét, és kihívást jelentett számára az étel lenyelése is.

Otthon is kiszámíthatatlanná vált a viselkedése: zavart és dezorientált lett, nem a saját nevükön szólította a családtagjait, és értelmetlen, összevissza betűkből álló szöveges üzeneteket küldött.

Két évvel a műtét után James végre megkapta a diagnózist: perioperatív hipoxiás ischaemiás vaszkuláris parkinsonizmus. Ez egy ritka betegség, amely maradandó károsodást okozott az agyi funkciók terén. Nina lett James egyetlen gondozója, annak ellenére, hogy ő maga is pajzsmirigyrákkal küzd.

James 20 éves lánya, Keara így nyilatkozott a történtekről:

Rengeteg küzdelembe került, mire megkaptuk a jelenlegi diagnózist… A hangulatváltozásait, a viselkedési problémáit és mindazt, amire felhívtuk a figyelmüket, egyszerűen depressziónak tulajdonították. De nem depresszió volt, hanem agyi sérülés.

Az ausztráliai Perthből származó James egykor imádta a golfot, a kerékpározást és a főzést, ma viszont nehezen jár, alig tud tisztán beszélni, és nehezen nyel. Az apa állapota az egészséges férfitól a súlyos romlásig gyorsan változott. Jamesnek 2024-ben, körülbelül egy évvel a kórházi látogatás után abba kellett hagynia a munkát. Azóta többször elesett, lefogyott, és nehezen boldogul a legalapvetőbb tevékenységekkel is. A család szerint még mindig vannak vérrögök, ami jól mutatja állapotának összetettségét – írja a Mirror.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
