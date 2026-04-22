Azt hitték depresszió, ennél nagyobbat nem is tévedhettek volna az orvosok!

Az ausztráliai Perth-ből származó James Wood egy orvosi tévedés miatt már csak árnyéka korábbi önmagának: annak a magabiztos és társaságkedvelő vállalkozónak, aki imádta a golfot, a kerékpározást és a főzést. Az édesapa egy műtét miatt került kórházba, ám maradandó agykárosodással jött ki onnan.

Depressziónak gondolták az édesapa tüneteit – hatalmasat tévedtek az orvosok

James Woodnak műtétre volt szüksége, amikor a tüdejében kialakult vérrögök miatt megnagyobbodott a szíve, ezt követően napokat töltött az intenzív osztályon, és állapota romlott. A műtét bonyolult volt, ugyanakkor a szövődmények miatt James képtelen volt szemkontaktust tartani másokkal, nehezen tudta megszorítani felesége, Nina kezét, és kihívást jelentett számára az étel lenyelése is.

Otthon is kiszámíthatatlanná vált a viselkedése: zavart és dezorientált lett, nem a saját nevükön szólította a családtagjait, és értelmetlen, összevissza betűkből álló szöveges üzeneteket küldött.

Két évvel a műtét után James végre megkapta a diagnózist: perioperatív hipoxiás ischaemiás vaszkuláris parkinsonizmus. Ez egy ritka betegség, amely maradandó károsodást okozott az agyi funkciók terén. Nina lett James egyetlen gondozója, annak ellenére, hogy ő maga is pajzsmirigyrákkal küzd.

James 20 éves lánya, Keara így nyilatkozott a történtekről:

Rengeteg küzdelembe került, mire megkaptuk a jelenlegi diagnózist… A hangulatváltozásait, a viselkedési problémáit és mindazt, amire felhívtuk a figyelmüket, egyszerűen depressziónak tulajdonították. De nem depresszió volt, hanem agyi sérülés.

Az ausztráliai Perthből származó James egykor imádta a golfot, a kerékpározást és a főzést, ma viszont nehezen jár, alig tud tisztán beszélni, és nehezen nyel. Az apa állapota az egészséges férfitól a súlyos romlásig gyorsan változott. Jamesnek 2024-ben, körülbelül egy évvel a kórházi látogatás után abba kellett hagynia a munkát. Azóta többször elesett, lefogyott, és nehezen boldogul a legalapvetőbb tevékenységekkel is. A család szerint még mindig vannak vérrögök, ami jól mutatja állapotának összetettségét – írja a Mirror.