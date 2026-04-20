Soha nem ébredt fel az altatásból a fiatal édesanya: szívleállást kapott mellnagyobbító műtétje közben

Szívleállás követelte egy háromgyermekes édesanya életét, aki egy törökországi mellnagyobbító műtéten esett át – derült ki a halottkém vizsgálatából. Az édesanyának ez volt az első plasztikai beavatkozása, amely sajnos végül az életébe került. Az eset bírósági tárgyalásán a halál okát is megnevezte egy szakértő.

A kenti Cally Oswell mindössze 37 éves volt, és Isztambulban esett át a mellnagyobbító műtéten. Az altatás során egy vérrög alakult ki a szervezetében, amely súlyos komplikációkat okozott. Az operáció során rohamok jelentkeztek az édesanyánál, és az orvosok mindent megtettek azért, hogy megmentsék az életét.

Oswell állapota rohamosan romlott, mesterséges kómába kellett helyezni, végül átszállították a KOC Egyetemi Kórházba, ahol a műtét után egy héttel elhunyt. A tragikus eset 2024. április 4-én történt.

A kialakult vérrög szervi leállást okozott, amely agykárosodáshoz és tüdőödémához vezetett. A tragédia után a megtört család megható szavakkal emlékezett a 37 éves édesanyára. Lánya így fogalmazott:

Gyönyörű, szeretetteljes ember volt az édesanyám, és számunkra ő volt a legjobb anya, aki egyben a legjobb barátunk is volt. Mindenki szerette, aki ismerte. Mindig szeretettel és nevetéssel töltötte meg a szobát.

Nem a beavatkozás miatt hunyt el az édesanya

Ian Potter halottkém előtt dr. Mohammad Zareen Khan patológus ismertette a szakvéleményt, amely törökről fordított, 170 oldalnyi anyag volt. A szakértő úgy véli, hogy a haláleset nem áll összefüggésben a plasztikai műtéttel, természetes okra vezethető vissza. „Ez egyszerűen egy olyan esemény volt, amely természetes módon történt. Utazás nélkül is előfordult volna” – mondta a szakértő.

A bíróságon elhangzott, hogy ez volt Oswell első plasztikai műtétje, ahová párja kísérte el. A meghallgatáson a gyászoló család is részt vett, akik elmondták, hogy nagyon hiányzik nekik az elhunyt édesanya.

A halottkém természetes halálként zárta le az édesanya esetét, a halál okának tromboembóliás szövődményt állapította meg, nem pedig a kozmetikai beavatkozást – áll a The Sun cikkében.