„Két arcom van, és egyiket sem takargatom!” – Szörnyetegnek csúfolták, mégis büszke a különlegességére

Ritka és megdöbbentő látvány fogadta az orvosokat 21 évvel ezelőtt egy brit szülészeten: Kate Markham ugyanis mintha csak két arccal született volna, olyan különös külsővel jött a világra. A kislány arcát és fejbőrét mély barázdák, valamint furcsa bőrredők borították, ami miatt az orvosok kezdetben tanácstalanok voltak. Mivel a baba fején a bőr leginkább az agytekervényekre hasonlított, még a súlyos agykárosodástól is tartottak. Végül egy MRI-vizsgálat hozott megnyugvást: a lánynál egy rendkívül ritka állapotot, úgynevezett Cutis verticis gyratát diagnosztizáltak, ami bár látványos, az egészségére egyáltalán nem veszélyes.

A bátor Kate Markham két arccal született, de ma már büszkén vállalja minden egyes barázdáját – Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Két arccal született: „Azt mondták, borotváljam le”

Kate számára az általános iskola még békésen telt, a középiskolában azonban elszabadult a pokol. Az idegenek és a diáktársak nem voltak kíméletesek a különleges külsejű lánnyal.

Sokan azt hiszik, valami drámai történet van mögötte, baleset vagy sérülés ért. De nem, én egyszerűen így születtem. Kaptam olyan beszólásokat, hogy »ez ronda«, »borotváld le«, vagy hogy »miért nem műtteted meg magad«?

– emlékezett vissza a 21 éves ápolónő.

A lány évekig próbálta elrejteni az arcát. Vastag frufrut vágatott, hogy elfedje a szemöldöke feletti barázdákat, és a lovaglásba menekült, mert a sisak alatt végre átlagosnak érezhette magát.

Nem kért a szépészeti beavatkozásokból

Bár az orvosok több lehetőséget is felajánlottak neki – a műtéttől kezdve a botoxkezelésen át a mikropigmentációig –, Kate végül mindenre nemet mondott. Úgy döntött, nem fekszik kés alá csak azért, hogy másoknak megfeleljen.

Boldog vagyok így, és nem érzem szükségét, hogy bárki kedvéért megváltozzak. Ez a betegség formált azzá az emberré, aki ma vagyok

– jelentette ki határozottan.

A trollok sem tudják megtörni

A jelenleg gyermekápolóként dolgozó nő ma már a közösségi médiában is nyíltan beszél az állapotáról. Bár a trollok ott is megtalálják, Kate-et nem lehet megingatni. A kognitív viselkedésterápia és a családja támogatása segített neki abban, hogy a tükörbe nézve ne egy hibát, hanem egy egyedi nőt lásson.