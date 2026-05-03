Hosszú Katinka megható vallomása: „Mióta én is anya lettem, még jobban csodálom az anyukákat”

A háromszoros olimpiai bajnok úszónő, Hosszú Katinka most egy egészen más szerepben mutatkozott meg a közösségi médiában: édesanyaként. Legfrissebb bejegyzésében őszintén vall arról, hogyan változtatta meg az anyaság az életét, és milyen érzelmi mélységeket fedezett fel azóta, hogy gyermeke megszületett.

Hosszú Katinka meghatós sorokkal vallott az anyaságról anyák napja alkalmából

Hosszú Katinka mély érzéseiről vallott a követőinek

A sportoló legújabb Facebook-bejegyzéséből kiderül, hogy már nem ugyanúgy tekint édesanyjára, mint korábban. Amíg korábban „csak” lánya volt, most már sokkal inkább anyaként látja őt, és mélyebb megértéssel fordul felé. A szeretet, a türelem, az erő és az önfeláldozás fogalmai új értelmet nyertek számára. Írásában azt is hangsúlyozza, hogy bár az anyaság gyönyörű élmény, ugyanakkor rendkívül kimerítő is. A mindennapok kihívásai, az állandó figyelem és gondoskodás teljesen új élethelyzetet teremtettek számára, amelyet korábban elképzelni sem tudott.

Katinka különösen meghatóan ír arról a pillanatról, amikor két kis kar öleli át, és elhangzik az „Anya” szó: szerinte ez az érzés semmi máshoz nem fogható a világon.

Amióta anyuka vagyok, teljesen másképp élem meg az anyák napját. Már nemcsak gyerekként nézek az anyukámra, hanem pontosan érzem, mennyi szeretet, erő, türelem és lemondás van minden egyes nap mögött. Sokszor fárasztó, sokszor láthatatlan… mégis a világ legszebb érzése, amikor két kis kar átölel és azt mondja: „Anya.” Mióta én is anya lettem, még jobban csodálom az anyukákat. Boldog Anyák napját minden édesanyának!

– írta Facebook oldalán.

A rajongói visszajelzések természetesen nem maradtak el, hiszen rengeteg pozitív hozzászólás érkezett a bejegyzés alá.