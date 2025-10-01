Nem titkolja tovább: elárulta születendő gyermeke nevét Hosszú Katinka

Néhány hete érkezett a hír, hogy ismét babát vár a háromszoros olimpiai bajnok úszónő. Most a kicsi nevét és nemét is elárulta.
Néhány héttel ezelőtt jelentette be Hosszú Katinka, hogy ismét gyermeket vár. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő kislánya, Kamília 2023 nyarán jött a világra, így hamarosan négyfős családot tudhatnak a magukénak a férjével. Hosszú Katinka azt egy darabig még titokban tartotta, kisfiút, vagy kislányt hord-e a szíve alatt, ám a minap lerántotta a leplet.
Nagyon várunk már, Szofi!
- írta nemrég az olimpikon az Instagram-oldalán, egy pocakos fotó társaságában. Így tehát az egykori úszónő hamarosan két kislány édesanyja lesz.
A kommentszekcióba hamarosan özönleni kezdtek a követők jókívánságai, akik azt is megjegyezték, milyen szép nevet választottak Katinkáék a gyermeküknek.
Mutatjuk Hosszú Katinka bejelentő posztját!
