Nem titkolja tovább: elárulta születendő gyermeke nevét Hosszú Katinka

Néhány héttel ezelőtt jelentette be Hosszú Katinka, hogy ismét gyermeket vár. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő kislánya, Kamília 2023 nyarán jött a világra, így hamarosan négyfős családot tudhatnak a magukénak a férjével. Hosszú Katinka azt egy darabig még titokban tartotta, kisfiút, vagy kislányt hord-e a szíve alatt, ám a minap lerántotta a leplet.

Bejelentette születendő gyermeke nevét Hosszú Katinka / Fotó: Metropol

Nagyon várunk már, Szofi!

- írta nemrég az olimpikon az Instagram-oldalán, egy pocakos fotó társaságában. Így tehát az egykori úszónő hamarosan két kislány édesanyja lesz.

A kommentszekcióba hamarosan özönleni kezdtek a követők jókívánságai, akik azt is megjegyezték, milyen szép nevet választottak Katinkáék a gyermeküknek.

Mutatjuk Hosszú Katinka bejelentő posztját!