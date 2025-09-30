Megmutatta magát Hosszú Katinka: így gömbölyödik már a terhespocakja

Hosszú Katinka hatalmas bejelentést tett szeptember 7-én, ugyanis egy különleges képpel tudatta a világgal, hogy második gyermekét várja, a pici érkezésével pedig négyfős családdá válnak férjével és kislányával. Csak úgy özönlöttek a gratulációk az olimpikon posztjához, rengetegen meglepődtek a gólyahír hallatán.

Hosszú Katinka / Fotó: Metropol

Azt egyelőre még nem lehet tudni, hogy kisfiút vagy kislányt hord a szíve alatt Hosszú Katinka, illetve azt sem árulta el a visszavonult sportoló, hogy milyen neveken gondolkodnak eddig az érkező babának, de az biztos, hogy nagyon várják már, hogy megszülessen, és ezzel teljesebbé tegye az életüket.

Hosszú Katinka most egy új képet rakott ki magáról, amivel nagy sikert aratott, hiszen megmutatta, milyen szépen gömbölyödik már a terhespocakja – ráadásul a kommentelők szerint egyenesen ragyog a világklasszis, nagyon jól áll neki a várandósság.

Elképesztő érzés, hogy hamarosan négyfős család leszünk

– írta a poszthoz Hosszú Katinka.

Itt lehet megtekinteni Hosszú Katinka legújabb fotóját: