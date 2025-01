Gyönyörű emlékezés, Hosszú Katinka megható képekkel búcsúzik

Saját közösségi oldalán jelentette be visszavonulását a háromszoros olimpiai, 26-szoros világ- és 35-szörös Európa-bajnok magyar úszóklasszis, Hosszú Katinka. A most 35 éves sztár emlékezetes fotókat is megosztott a pályafutásáról, többek között Jakabos Zsuzsannával, Verrasztó Evelinnel, Mutina Ágival és nagypapájával, Bakos Lászlóval, valamint az éremgyűjteményével látható.

"Most, ahogy visszatekintek a karrieremre, óriási beteljesülést érzek. Az érmek és rekordok értékesek, de ami a legmélyebben megmaradt, az az úszás iránti örök szeretetem. Még azután is, hogy felakasztottam a versenydresszt, a víz továbbra is hívogat. Még mindig rengeteg örömöt találok a kartempók csapásában, a lágy fröccsenésekben és a felszín alatt érzett békés magányban" - írta Hosszú Katinka.