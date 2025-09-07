Kerekedik a pocakja, fotót is mutatott: Hosszú Katinka babát vár

Második gyermekével várandós Hosszú Katinka.
Nagy bejelentést tett Hosszú Katinka, ismét bővül a család!
Alig várjuk, hogy találkozzunk Veled
- írta Facebookon a második gyermekével várandós Hosszú Katinka. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő második férje 2022 augusztusában Gelencsér Máté lett, akivel azután jöttek össze, hogy Katinka első házassága tönkrement Shane Tusuppal. 2023. augusztus 6-án született meg első gyermekük, aki a Kamilla nevet kapta. Most pedig újabb gólyahír érkezett, ami a rajongókat is igazán boldoggá tette!
Szívből gratulálok!
- özönlenek a családi képnél a gratulációk.
