Kerekedik a pocakja, fotót is mutatott: Hosszú Katinka babát vár

Nagy bejelentést tett Hosszú Katinka, ismét bővül a család!

Örömhírt jelentett be Hosszú Katinka/ Fotó: Földi Imre

Alig várjuk, hogy találkozzunk Veled

- írta Facebookon a második gyermekével várandós Hosszú Katinka. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő második férje 2022 augusztusában Gelencsér Máté lett, akivel azután jöttek össze, hogy Katinka első házassága tönkrement Shane Tusuppal. 2023. augusztus 6-án született meg első gyermekük, aki a Kamilla nevet kapta. Most pedig újabb gólyahír érkezett, ami a rajongókat is igazán boldoggá tette!

Szívből gratulálok!

- özönlenek a családi képnél a gratulációk.