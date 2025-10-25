RETRO RÁDIÓ

Hosszú Katinka sem csinálta jobban, Kós Hubert ezt tette, amíg te aludtál

Az olimpiai bajnok úszó egy versenyt sem hagy ki. Kós Hubert világcsúcsa után is nagyot repesztett.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.25. 09:35
világcsúcs világkupa Kós Hubert

A fantasztikus világcsúcsa után Kós Hubert 50 méter háton is triplázott, azaz a harmadik állomáson, Torontóban sem talált legyőzőre az úszók rövidpályás világkupa-sorozatában.

Kós Hubert minden számát megnyeri
Kós Hubert minden számát megnyeri Fotó: Magyar Úszószövetség

A 22 éves olimpiai bajnok magyar klasszis azt követően, hogy csütörtökön világcsúccsal húzta be a 200 méter hát koronáját, pénteken a legrövidebb hátúszó számot is megnyerte, 22.67 másodperces ideje mindössze három századdal marad el saját országos rekordjától.

Kós Hubert újra triplázhat

Kós a vk-széria szombati zárónapján harmadszor is triplázhat, amikor a 100 méteres hátúszás küzdelmeit rendezik meg. Úgy tűnik, Kós Hubert a nagy előd, Hosszú Katinka példáját követi. A háromszoros olimpiai bajnok Iron Lady taktikája volt, hogy minden versenyen elindult, s ezekből nagyjából mindet meg is nyerte.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu