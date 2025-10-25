Hosszú Katinka sem csinálta jobban, Kós Hubert ezt tette, amíg te aludtál
Az olimpiai bajnok úszó egy versenyt sem hagy ki. Kós Hubert világcsúcsa után is nagyot repesztett.
A fantasztikus világcsúcsa után Kós Hubert 50 méter háton is triplázott, azaz a harmadik állomáson, Torontóban sem talált legyőzőre az úszók rövidpályás világkupa-sorozatában.
A 22 éves olimpiai bajnok magyar klasszis azt követően, hogy csütörtökön világcsúccsal húzta be a 200 méter hát koronáját, pénteken a legrövidebb hátúszó számot is megnyerte, 22.67 másodperces ideje mindössze három századdal marad el saját országos rekordjától.
Kós Hubert újra triplázhat
Kós a vk-széria szombati zárónapján harmadszor is triplázhat, amikor a 100 méteres hátúszás küzdelmeit rendezik meg. Úgy tűnik, Kós Hubert a nagy előd, Hosszú Katinka példáját követi. A háromszoros olimpiai bajnok Iron Lady taktikája volt, hogy minden versenyen elindult, s ezekből nagyjából mindet meg is nyerte.
