Megszületett Hosszú Katinka második gyermeke – mesés fotó

Megszületett Hosszú Katinka második gyermeke, Szofi. Az úszófenomén tündéri fotóval közölte a örömhírt a közösségi oldalán.

Megszületett Hosszú Katinka második gyermeke Fotó: Metropol

Katinka csak néhány hete jelentette be, hogy ismét gyermeket vár, ma pedig már egy meghitt családi képpel tudatta követőivel: megszületett kislánya, Szofi.

A háromszoros olimpiai bajnok úszónő első gyermeke, Kamília 2023 nyarán jött a világra. Katinka második férje, Gelencsér Máté, akivel 2022 augusztusában kötött házasságot, most is mellette állt a boldog pillanatokban. A pár Katinka első házassága után talált egymásra, mint ismert, az olimpikon kapcsolata Shane Tusuppal korábban véget ért.

Hosszú Katinka második gyermeke egy igazi csoda

Sokáig nem árulták el, hogy kislányt vagy kisfiút hord-e a szíve alatt az úszónő, de Katinka nemrég egy bájos bejegyzésben tudatta: ismét kislányt várnak, akit Szofinak fognak hívni.

Ma már karjaiban tarthatja újszülöttjét az Iron Lady, ezt pedig egy fekete-fehér, családi fotóval osztotta meg rajongóival. A képen férjével együtt látható, középen pedig boldogan tartják kis Szofit.

A gratulációk azóta is özönlenek: Kucsera Gábor, Rubint Réka és rengeteg rajongó fejezte ki örömét és jókívánságait a bejegyzés alatt.