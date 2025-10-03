Megszületett Hosszú Katinka második gyermeke – mesés fotó

Óriási hírt közölt az úszófenomén. Megszületett Hosszú Katinka második gyermeke
Megszületett Hosszú Katinka második gyermeke, Szofi. Az úszófenomén tündéri fotóval közölte a örömhírt a közösségi oldalán.
Katinka csak néhány hete jelentette be, hogy ismét gyermeket vár, ma pedig már egy meghitt családi képpel tudatta követőivel: megszületett kislánya, Szofi.
A háromszoros olimpiai bajnok úszónő első gyermeke, Kamília 2023 nyarán jött a világra. Katinka második férje, Gelencsér Máté, akivel 2022 augusztusában kötött házasságot, most is mellette állt a boldog pillanatokban. A pár Katinka első házassága után talált egymásra, mint ismert, az olimpikon kapcsolata Shane Tusuppal korábban véget ért.
Sokáig nem árulták el, hogy kislányt vagy kisfiút hord-e a szíve alatt az úszónő, de Katinka nemrég egy bájos bejegyzésben tudatta: ismét kislányt várnak, akit Szofinak fognak hívni.
Ma már karjaiban tarthatja újszülöttjét az Iron Lady, ezt pedig egy fekete-fehér, családi fotóval osztotta meg rajongóival. A képen férjével együtt látható, középen pedig boldogan tartják kis Szofit.
A gratulációk azóta is özönlenek: Kucsera Gábor, Rubint Réka és rengeteg rajongó fejezte ki örömét és jókívánságait a bejegyzés alatt.
