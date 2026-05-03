Meghatottan állt kamera elé a születésnapos Bereczki Zoltán

Bereczki Zoltán születésnapját ünnepli, május 2-án töltötte be 50. életévét. Noha a színész nem szeretné, ha mindenki kiemelné korát, mégis meg szerette volna köszönni videó formájában mindazoknak, akik gondoltak rá. Meghatottan állt kamera elé a nagy nap alkalmából.

Bereczki Zoltán újabb életévbe lépett

Nem maradhat el az ünneplés sem. A kerek évfordulót azonban nem máshogy, mint egy jubileumi koncerttel ünnepli meg május 23-án a Papp László Budapest Sportarénában. Az énekes a pályafutásának legfontosabb mérföldkövét egy látványos show-műsorral teszi emlékezetessé.

Borzasztóan meg vagyok hatva attól a rengeteg üzenettől, amit kaptam. Azt nem kell mindenkinek leírni, hogy 50 éves, de igen, annyi, úgyhogy köszönöm szépen a születésnapi köszöntéseket. Most megvolt egy ilyen kis házibulika kis körben, de szeretnék egy nagyobbat is (...) Ti tudjátok már, május 23-án lesz egy nyitottabb házibuli, ahol az én hobbimmal, a zenémmel ünnepeljük meg azt, hogy jó az élet

– mondta a közzétett videóban.