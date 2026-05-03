Mindenkit meglepett ez a miniszteri kinevezés – korábban Magyar Péter még beleszállt, most tárcát ad neki

A Corvin köznél egy kávézónak ütközött egy autó, a Józsefvárosban pedig tarthatatlan a droghelyzet. A politikában meglepő húzás volt, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök azt a Vitézy Dávidot nevezte ki közlekedési és beruházási miniszternek, akit korábban a Fidesz hekkjének nevezett.

Rengeteg embert meglepett Magyar Péter bejelentése: a Tisza Párt elnöke közölte, hogy a közlekedési és beruházási miniszternek Vitézy Dávidot kérte fel. A döntés azért is keltett komoly visszhangot, mert a politikus még 2024 tavaszán élesen támadta Vitézyt, és nyilvánosan a „Fidesz hekkjének” nevezte a főpolgármester-választási kampányhajrájában, miután Szentkirályi Alexandra visszalépett, Magyar Péter úgy fogalmazott Vitézyről, hogy „mindenki tudja, hogy hozzájuk tartozik”.

Nem csupán Vitézy Dávid távozik a Fővárosi Közgyűlésből, de az országgyűlési képviselőként Szentkirályi Alexandra és a parlamenti Tisza-frakció vezetőjeként Bujdosó Andrea is máshol folytatja a munkát. Bár most nem önkormányzati választás volt, az országgyűlési voksolás következményei mégis alaposan átírják a Városháza politikai térképét.

Rendőrök és mentősök ácsorogtak a VIII. kerületi Kisfaludy utca és az Üllői út kereszteződésénél, a Corvin köz mellett. Mint kiderült, egy igencsak különös balesethez érkeztek: a kereszteződés melletti épületbe ugyanis egyenesen belerohant egy hófehér elektromos Volkswagen. A kocsi valósággal tarolt: nem csak a kerékpársávot leválasztó oszlopokat döntötte le, hanem ezután még orral bele is rohant az épületbe.

A „Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja a magyarországi elhagyatott épületeket, rengeteg helyen járt már. Megmozgatta az emberek fantáziáját például a Pest vármegyei luxusvilla, vagy az elhagyatott magyar hotel, de a piros szobás ház is sokakat foglalkoztatott. Most egy rejtélyes, magyar bunkermúzeumba látogatott el.