Mindenkit meglepett ez a miniszteri kinevezés – korábban Magyar Péter még beleszállt, most tárcát ad neki
Többen távoznak a Fővárosi Közgyűlésből. Vitézy Dávid mellett Bujdosó Andrea és Szentkirályi Alexandra munkája is máshol folytatódik. Íme, a legolvasottabb cikkeink a héten!
A Corvin köznél egy kávézónak ütközött egy autó, a Józsefvárosban pedig tarthatatlan a droghelyzet. A politikában meglepő húzás volt, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök azt a Vitézy Dávidot nevezte ki közlekedési és beruházási miniszternek, akit korábban a Fidesz hekkjének nevezett.
Magyar Péter szerint Vitézy Dávid a Fidesz hekkje
Rengeteg embert meglepett Magyar Péter bejelentése: a Tisza Párt elnöke közölte, hogy a közlekedési és beruházási miniszternek Vitézy Dávidot kérte fel. A döntés azért is keltett komoly visszhangot, mert a politikus még 2024 tavaszán élesen támadta Vitézyt, és nyilvánosan a „Fidesz hekkjének” nevezte a főpolgármester-választási kampányhajrájában, miután Szentkirályi Alexandra visszalépett, Magyar Péter úgy fogalmazott Vitézyről, hogy „mindenki tudja, hogy hozzájuk tartozik”.
Az országgyűlési választások miatt felfordul a Fővárosi Közgyűlés is
Nem csupán Vitézy Dávid távozik a Fővárosi Közgyűlésből, de az országgyűlési képviselőként Szentkirályi Alexandra és a parlamenti Tisza-frakció vezetőjeként Bujdosó Andrea is máshol folytatja a munkát. Bár most nem önkormányzati választás volt, az országgyűlési voksolás következményei mégis alaposan átírják a Városháza politikai térképét.
Üllői úti kávézónak ütközött egy autós a Corvin köznél
Rendőrök és mentősök ácsorogtak a VIII. kerületi Kisfaludy utca és az Üllői út kereszteződésénél, a Corvin köz mellett. Mint kiderült, egy igencsak különös balesethez érkeztek: a kereszteződés melletti épületbe ugyanis egyenesen belerohant egy hófehér elektromos Volkswagen. A kocsi valósággal tarolt: nem csak a kerékpársávot leválasztó oszlopokat döntötte le, hanem ezután még orral bele is rohant az épületbe.
Penész szaga és por mindenütt: elfeledett magyar bunker ajtaját nyitották fel, kincseket találtak benne
A „Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja a magyarországi elhagyatott épületeket, rengeteg helyen járt már. Megmozgatta az emberek fantáziáját például a Pest vármegyei luxusvilla, vagy az elhagyatott magyar hotel, de a piros szobás ház is sokakat foglalkoztatott. Most egy rejtélyes, magyar bunkermúzeumba látogatott el.
Mennyire ismered Budapest rakpartjait? Kvíz
Ki volt Slachta Margit? Milyen embermentő tevékenységeket folytatott Angelo Rotta? Milyen kapcsolata volt a lengyel Henryk Sławiknak, az egykori magyar miniszterelnökkel? Az a közös ezekben a nevekben, hogy mindegyiket egy-egy budapesti rakpart viseli. Te mit tudsz róluk? Ebben a kvízben próbára teheted magad!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre